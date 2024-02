Alin Gălățescu a avut premiera unui nou show de modă dedicat lui Mircea Eliade. Criticul de modă a făcut „o figură” frumoasă și a realizat un spectacol de zile mari la care a fost prezentă și fiica lui și a fostei soții, micuța Elida. Sincer și deschis, criticul de modă a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre cea mai mare fană a sa, dar și despre motivul pentru care el și fosta soție, Simona, deși sunt în relații foarte bune, au ajuns la divorț.

Criticul de modă a fost însoțit de cea mai mare susținătoare a sa

Când spui modă, gândul ți se duce automat și la Alin Gălățescu. Creatorul este unul dintre pionierii modei în România, iar prezntările sale sunt printre cele mai de succes din țară. La un astfel de show l-am întâlnit și noi, însă nu era singur, ci alături de cea mai mare susținătoare a lui. Este vorba despre fiica sa, Elida. Acum, fetița are opt ani, însă încă de când era nou născută „l-a însoțit” pe Alin la show-uri.

„Este un show de stilism dedicate marelui Mircea Eliade. Este un ciclu de showuri al meu care se cheamă Dialoguri. De această dată este Modă vs Spiritualitate. Înainte a fost Modă vs Pictură, Modă vs Sculptură, Modă vs Poezie despre Nichita Stănescu, am mers în zone abstracte. Acum am mers într-o zonă multiculturală.

De când avea câteva luni făceam showuri cu ea pe mână. Era cât jumătate din brațul meu și făceam repetiții desupra unor piscine cu zeci de modele. Când avea opt luni am luat-o la Paris Fashion Week la show-uri, la șase luni după a fost din nou la Paris alături de mama ei, Simona Semen. A intrat chiar la show-uri. Ea s-a născut în lumea aceasta, este în Universul acesta dintotdeauna. În timpul zilei, când eu eram la lucru, mama Elidei și cu ea erau la atelier. Avea locul ei pe bancul de creație și acolo a crescut. Cu clienți, cu oamenii din atelier, așa a crescut”, a dezvăluit creatorul de modă pentru CANCAN.RO.

Alin Gălățescu spune motivul divorțului: „Ne-am focusat pe copil și deveniserăm doar prieteni”

Fiindcă este un tată deschis și mereu o are alături pe fiica lui, este firesc să ne întrebăm cum i-a explicat Alin Gălățescu micuței lui despărțirea de mama sa. Criticul de modă și Simona Semen au divorțat la scurt timp după venirea pe lume a fiicei lor, în 2016. Însă, chiar dacă au decis să o ia pe drumuri separate, Alin Gălățescu și Simona au rămas în relații bune.

„Nu există întrebări incomode. Noi discutăm cu ea foarte sincer și franc ca și cum ar fi un om matur, nu ascundem nimic, dar nici nu exagerăm. Este vorba de etapizările cunoașterii, dar întotdeauna răspundem, întotdeauna tratăm cu mare seriozitate. Nu ne-am prostit, am vorbit o limbă română matură, nu am diminutivizat-o. Astfel, ea este mereu firească cu noi și are un dialog matur și discutăm cu ea ca și cum ar fi un membru al familiei la egalitate la nivelul limbajului”, a spus Alin Gălățescu.

Și, dacă până acum nu s-a știut, criticul de modă a spus ce motive au stat la baza separării lui de mama copilului său:„Eu și Simona avem o relație excelentă, am fost amândoi focalizați pe ea și ne-am pierdut într-un fel zona de intimitate. Am devenit prieteni. I-am explicat că doi oameni, chiar dacă se înțeleg foarte bine, stau împreună pentru mai mult decât că este ok. Eu și Simona nu ne-am certat niciodată, nu a fost niciodată un dialog aiurea între noi, suntem în relații extraordinar de bune. Ar trebui să fie ok plus alte lucruri”, a dezvăluit acesta pentru CANCAN.RO.

Alin Gălățescu, despre partenera ideală: „O voi prezenta fiicei mele”

Fiica lui Alin Gălățescu este cea mai mare fană a tatălui său. Mai mereu micuța este prezentă la prezentările de modă ale lui Alin și parcă îl soarbe din priviri. Alin Gălățescu susține că, deși a luat-o mereu cu el în atelier, nu știe dacă fiica sa va avea aceeași pasiune cu a lui.

„E prea devreme să mă pot pronunța dacă îi place sau nu moda. Toată lumea spune că atunci când este foarte mic copilul să nu-l scoți din casă. Ea avea patru zile și am zburat la Iași. Ea s-a născut pe 16 decembrie, pe 20 decembrie am zburat la Iași că aveam prezentare. Apoi am continuat să o luăm cu noi și a zburat de la câteva luni în mod constant. Ne convenea că mergeam cu căruciorul și mergeam pe la zona de bagaje mari. Rezolvam ușor și cu controalele și era chiar distractiv, iar ea nu a avut nicio problemă. A fost cu Simona cred că de vreo două ori și cu metroul”, a mai susținut criticul de modă pentru CANCAN.RO.

Și, pentru că tot sunt prieteni buni, Alin Gălățescu susține ca pe viitoarea parteneră i-o va prezenta fetei sale. Până la urmă Elida „face parte din echipă”. „Dacă voi avea o nouă relație, desigur că i-o voi prezenta pe viitoarea parteneră fiicei mele. Și Simona când a avut o altă relație a făcut la fel. Ea face parte din echipă. Voi face acest lucru în momentul în care relația este serioasă și merită introdusă în acel univers cu șanse mari de a fi long term ( n.r. pe termen lung). Noi nu avem relații întâmplătoare. Nu este cazul momentan, dar lucrăm la asta”, a mai spus Alin Gălățescu.

