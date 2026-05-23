Acasă » Știri » Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească nasul

Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească nasul

De: Emanuela Cristescu 23/05/2026 | 13:38
Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească nasul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O celebră influenceriță de pe Instagram și TikTok a reușit să provoace un adevărat scandal online după ce a explicat motivul pentru care a ales să își facă rinoplastie. Nu intervenția estetică în sine a atras atenția, ci explicația oferită de tânăra creatoare de conținut, care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Sherri Vandersloot, model și influenceriță cunoscută inclusiv pentru activitatea sa de pe OnlyFans, a povestit într-un videoclip că și-a operat nasul pentru ca viitorii ei copii să nu moștenească forma acestuia și să nu treacă prin bullying-ul pe care l-a trăit ea în copilărie.

„Nu vreau ca copiii mei să crească fiind hărțuiți așa cum am fost eu pentru nasul meu urât. Vreau să le transmit un nas mai natural”, a declarat Sherri Vandersloot.

Celebra influenceriță, criticată de fani

Problema? Mulți i-au atras atenția că o operație estetică nu schimbă ADN-ul și nici genele pe care le vor moșteni copiii ei. De aici și până la avalanșa de glume și comentarii sarcastice a mai fost doar un pas.

„Genial! Mama anului”.

„Un prieten de-al meu și-a amputat un picior, iar primul lui copil s-a născut cu cea mai drăguță proteză.”

„Sper că, chiar înainte să nască, își pune tocuri, ca să crească și copiii ei mai înalți decât a fost ea.”

Pe măsură ce videoclipul a devenit tot mai viral, reacțiile au devenit și mai dure.

„Dar o operație pe creier, doamnă, v-ați gândit la asta? Nu pentru genetică, ci de dragul omenirii!”

„Awww, ce drăguț din partea ei! Mi-am vopsit părul roșcat sperând că unul dintre copiii mei va fi un mic roșcovan adorabil, dar nu a funcționat.”

Alții pur și simplu nu au crezut ce aud:

„Doamne Iisuse, ajută-ne.”

„Glumește, nu?”

„O să aibă o mare surpriză la naștere…”

Au sfătuit-o să pună mâna pe carte

Mulți internauți i-au recomandat să pună mâma pe o carte de biologie.

„Ai auzit vreodată de ADN?”

„Ummmmmm, nu așa funcționează.”

„Există lucruri pe care nicio operație nu le poate corecta.”

„De asta trebuie să investim în educație”.

„Darwin, te rog, vino puțin încoace…”

Comentariile au continuat în același ton acid:

„Aș vrea ca Pământul să se oprească din rotit ca să pot coborî.”

„Suntem cu toții pierduți”

„Ei bine, acum adevărata problemă este că vor moșteni nasul ei vechi și, pe deasupra, și intelectul ei.”

„Mă îngrijorează mai mult creierul pe care îl vor moșteni.”

„Ei bine… copiii sigur nu vor moșteni prea multe celule cenușii.”

„Ar fi trebuit să-și facă o operație la creier”.

Câțiva internauți au înțeles-o pe influenceriță și au spus că ar trebui să se discute mai mult despre trauma provocată de bullying, presiunea standardelor de frumusețe și complexele pe care multe femei le dezvoltă din cauza criticilor legate de aspectul fizic.

VEZI ȘI: Influencerița care îi plătea chirie tatălui ei. De ce s-a luat această decizie: „Nu depind de nimeni”
 Influencerița din România care s-a iubit, în mare secret, cu un vlogger: „A fost cea mai toxică relație a mea”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Știri
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena 1, care trecuse și pe la Andra
Știri
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena 1,…
Legenda Formulei 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf violent în vila sa din Elveția
Mediafax
Legenda Formulei 1 Alain Prost, rănit în timpul unui jaf violent în vila...
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România,...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de euro și tot nu găsesc angajați
Mediafax
Se caută oameni pe bandă rulantă: joburile care plătesc până la 1.500 de...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la „Acces Direct”
Click.ro
Mirela Vaida, dezvăluiri explozive după „Asia Express” 2026: „Boceam la fiecare pas!” Când revine la...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și când vor fi 31°C. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
După furtuni, vine un val de aer fierbinte. Unde va ploua în România, astăzi, și...
ULTIMA ORĂ
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Încă un incendiu puternic la CET Vest din Capitală. Locuitorii sunt în alertă
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Prima reacție a lui Dinu și Magdalena Maxer, după ce Deea s-a căsătorit: „Ea nu există”
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena ...
Declarația lui Cătălin Măruță o va înfuria pe Delia! Momentul în care a auzit piesa vedetei Antena 1, care trecuse și pe la Andra
Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani
Doliu la Hollywood! Grizz Chapman, starul din 30 Rock, a murit la 52 de ani
Check in | Care este diferența dintre muzeul de ceară Madame Tussauds din Budapesta și cel din Londra. ...
Check in | Care este diferența dintre muzeul de ceară Madame Tussauds din Budapesta și cel din Londra. Cât am plătit ca să-mi văd vedetele preferate
Antena 1, acuzată că l-a „albit” pe Gabi Tamaș. Momentul care putea schimba tot sezonul Survivor
Antena 1, acuzată că l-a „albit” pe Gabi Tamaș. Momentul care putea schimba tot sezonul Survivor
Vezi toate știrile