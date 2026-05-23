Val de reacții după ce o influenceriță s-a operat, pentru ca viitorii copii să nu îi moștenească nasul

O celebră influenceriță de pe Instagram și TikTok a reușit să provoace un adevărat scandal online după ce a explicat motivul pentru care a ales să își facă rinoplastie. Nu intervenția estetică în sine a atras atenția, ci explicația oferită de tânăra creatoare de conținut, care i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

Sherri Vandersloot, model și influenceriță cunoscută inclusiv pentru activitatea sa de pe OnlyFans, a povestit într-un videoclip că și-a operat nasul pentru ca viitorii ei copii să nu moștenească forma acestuia și să nu treacă prin bullying-ul pe care l-a trăit ea în copilărie.

„Nu vreau ca copiii mei să crească fiind hărțuiți așa cum am fost eu pentru nasul meu urât. Vreau să le transmit un nas mai natural”, a declarat Sherri Vandersloot.

Celebra influenceriță, criticată de fani

Problema? Mulți i-au atras atenția că o operație estetică nu schimbă ADN-ul și nici genele pe care le vor moșteni copiii ei. De aici și până la avalanșa de glume și comentarii sarcastice a mai fost doar un pas.

„Genial! Mama anului”. „Un prieten de-al meu și-a amputat un picior, iar primul lui copil s-a născut cu cea mai drăguță proteză.” „Sper că, chiar înainte să nască, își pune tocuri, ca să crească și copiii ei mai înalți decât a fost ea.”

Pe măsură ce videoclipul a devenit tot mai viral, reacțiile au devenit și mai dure. „Dar o operație pe creier, doamnă, v-ați gândit la asta? Nu pentru genetică, ci de dragul omenirii!” „Awww, ce drăguț din partea ei! Mi-am vopsit părul roșcat sperând că unul dintre copiii mei va fi un mic roșcovan adorabil, dar nu a funcționat.”

Alții pur și simplu nu au crezut ce aud:

„Doamne Iisuse, ajută-ne.” „Glumește, nu?” „O să aibă o mare surpriză la naștere…”

Au sfătuit-o să pună mâna pe carte

Mulți internauți i-au recomandat să pună mâma pe o carte de biologie.

„Ai auzit vreodată de ADN?” „Ummmmmm, nu așa funcționează.” „Există lucruri pe care nicio operație nu le poate corecta.” „De asta trebuie să investim în educație”. „Darwin, te rog, vino puțin încoace…”

Comentariile au continuat în același ton acid:

„Aș vrea ca Pământul să se oprească din rotit ca să pot coborî.” „Suntem cu toții pierduți” „Ei bine, acum adevărata problemă este că vor moșteni nasul ei vechi și, pe deasupra, și intelectul ei.” „Mă îngrijorează mai mult creierul pe care îl vor moșteni.” „Ei bine… copiii sigur nu vor moșteni prea multe celule cenușii.” „Ar fi trebuit să-și facă o operație la creier”.

Câțiva internauți au înțeles-o pe influenceriță și au spus că ar trebui să se discute mai mult despre trauma provocată de bullying, presiunea standardelor de frumusețe și complexele pe care multe femei le dezvoltă din cauza criticilor legate de aspectul fizic.

VEZI ȘI: Influencerița care îi plătea chirie tatălui ei. De ce s-a luat această decizie: „Nu depind de nimeni”

Influencerița din România care s-a iubit, în mare secret, cu un vlogger: „A fost cea mai toxică relație a mea”