Cele 2 județe din România cu cele mai multe femei gravide în 2026. Ce au în comun

De: Emanuela Cristescu 23/05/2026 | 12:35
În timp ce tot mai multe statistici arată că România se confruntă cu o scădere a natalității, există două județe care merg complet împotriva valului și conduc detașat clasamentul nașterilor în 2026.

Este vorba despre Iași și Suceava, zone unde numărul femeilor însărcinate și al nașterilor rămâne la un nivel ridicat comparativ cu restul țării. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), cele două județe ocupă primele locuri la nivel național în ceea ce privește numărul de nașteri înregistrate anul acesta.

Interesant este că Iași și Suceava au un detaliu important în comun: ambele sunt județe din Moldova, regiune care continuă să aibă una dintre cele mai mari rate ale natalității din România.

Fenomenul este influențat de mai mulți factori, de la structura populației și până la valorile familiale păstrate mai puternic în anumite zone din țară. În multe comunități din Moldova, familiile numeroase sunt încă ceva obișnuit, iar vârsta la care oamenii aleg să devină părinți este, de multe ori, mai mică decât în alte regiuni.

Ce județe sunt la polul opus

Pe de altă parte, la polul opus, există județe unde natalitatea continuă să scadă alarmant. Conform acelorași date INS, printre zonele cu cele mai puține nașteri din România în 2026 se numără Tulcea, Mehedinți și Caraș-Severin.

Diferențele dintre regiuni sunt tot mai vizibile de la an la an. Dacă în unele județe maternitățile sunt pline și numărul gravidelor rămâne ridicat, în altele scăderea populației și migrația tinerilor afectează direct numărul nașterilor.

Statisticile arată încă o dată că Moldova rămâne una dintre regiunile unde familia tradițională și ideea de a avea copii continuă să joace un rol important, chiar și într-o perioadă în care multe cupluri aleg să amâne momentul în care devin părinți.

Natalitatea a scăzut puternic și în alte țări din Uniunea Europeană, nu doar în România. De fapt, potrivit celor mai recente date Eurostat, toate statele UE au înregistrat un declin al natalității în ultimii 20 de ani.

Țările unde natalitatea a scăzut cel mai mult sunt Italia, Spania, Grecia și Polonia. O altă problemă este că femeile din UE devin mame tot mai târziu. Vârsta medie la primul copil a ajuns la aproape 30 de ani.

