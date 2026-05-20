Acasă » Știri » Țara bogată unde copiii au devenit un lux. Cât costă creșterea unui copil în Elveția

Țara bogată unde copiii au devenit un lux. Cât costă creșterea unui copil în Elveția

De: Elisa Tîrgovățu 20/05/2026 | 16:32
Țara bogată unde copiii au devenit un lux. Cât costă creșterea unui copil în Elveția
Țara bogată unde copiii au devenit un lux. Cât costă creșterea unui copil în Elveția / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Costurile mari de trai și scăderea accentuată a natalității ridică semne de întrebare privind evoluția demografică a Elveției, avertizează specialiștii. Cu o medie de doar 1,29 copii per femeie, populația ar putea intra pe o pantă descendentă dacă nu este compensată de imigrație.

Cercetătorii atrag atenția că nivelul ridicat al cheltuielilor asociate creșterii unui copil influențează direct decizia multor familii de a avea copii, ceea ce contribuie la declinul natalității.

Cât de costisitor este să crești un copil

În Elveția, costul creșterii unui copil până la vârsta de 18 ani este estimat la sume foarte ridicate, apropiate de 1 milion de franci elvețieni (aproximativ 1,06 milioane de euro), potrivit unor calcule recente.

Cheltuielile acoperă nevoile de bază și uzuale, precum alimentația, îmbrăcămintea, asigurarea medicală și activitățile de timp liber. În cazul copiilor mici, costurile lunare depășesc în medie 1.400 de franci. În același timp, la adolescenți pot ajunge la circa 1.900 de franci, conform datelor din cantonul Zürich.

Pe parcursul întregii copilării, totalul cheltuielilor poate depăși 350.000 de franci, fără a include activitățile extracurriculare sau alte costuri suplimentare.

„Avem nevoie din nou de mai multe nașteri, altfel vom dispărea! Pe termen lung este vorba despre supraviețuirea societății noastre”, afirmă cercetătorul în demografie Hendrik Budliger, subliniind riscurile pe care le implică declinul natalității.

Potrivit estimărilor, dacă actuala tendință se menține, populația Elveției ar putea coborî în următoarele cinci decenii la aproximativ 7 milioane de locuitori. Ceea ce ar însemna cu circa 2 milioane mai puțin decât în prezent.

Sursa foto: Pexels

Îngrijirea copiilor reprezintă un alt factor care pune presiune asupra bugetelor familiale. Un studiu OECD arată că Elveția se numără printre țările cu cele mai ridicate costuri pentru serviciile de îngrijire a copiilor la nivel global. Cheltuielile pentru creșe și alte servicii similare pot ajunge până la 120.000 de franci per copil (aproximativ 127.000 de euro).

În unele cazuri, un loc la creșă costă în jur de 130 de franci pe zi (aproximativ 138 de euro). Pentru două zile de îngrijire pe săptămână, costurile lunare pot varia între 1.000 și 1.400 de franci (aproximativ 1.060–1.500 de euro), în funcție de venit și de regiune.

Ajustări în viața profesională și situația financiară

Pe lângă cheltuielile directe, părinții se confruntă și cu costuri indirecte importante. Mulți ajung să își reducă programul de lucru pentru a se ocupa de copii, ceea ce se reflectă în venituri mai mici și contribuții sociale diminuate. Impactul este resimțit în special de femei, care renunță adesea la promovări și la oportunități de dezvoltare profesională.

Aceste pierderi indirecte sunt estimate la aproximativ 500.000 de franci elvețieni (circa 530.000–535.000 de euro) pe durata copilăriei. În ansamblu, costul total al creșterii unui copil în Elveția poate ajunge la aproximativ 1 milion de franci elvețieni (aproximativ 1,06 milioane de euro), potrivit unui studiu realizat de compania de asigurări Baloise la începutul anului 2025.

Această realitate determină multe familii să analizeze cu atenție decizia de a avea copii. Astfel, sunt adesea nevoite să aleagă între progresul în carieră și menținerea unui anumit nivel de trai.

CITEȘTE ȘI: Calcul complet. Cât te costă în 2026 să crești un copil în primul an de viață, în România

Cât te costă un copil, de la naștere până la 18 ani, în România. Calcul real, pe 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Știri
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Știri
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Mediafax
Vacanța de lux care trece prin România și costă cât o mașină nouă
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
Gandul.ro
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se destăinuie! Declarații în premieră! Ce a putut să spună grecul despre Ramona Olaru?!
Click.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz, Steve Ant și Alina Oprea de la „Desafio”, se...
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Digi 24
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea”...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
Gandul.ro
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri...
ULTIMA ORĂ
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur ...
Criminalul Emil Gânj, descris de judecător ca fiind „incapabil de autocontrol”. Avertismentul dur pentru autorități
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!
Georgiana e căutată sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat. Tânăra de 25 ...
Georgiana e căutată sub dărâmăturile unei clădiri din Germania care a explodat. Tânăra de 25 de ani era în vacanță cu logodnicul și o prietenă
Oamenii născuți în aceste 4 luni au o calitate rară. Văd binele chiar și acolo unde alții nu-l ...
Oamenii născuți în aceste 4 luni au o calitate rară. Văd binele chiar și acolo unde alții nu-l observă
Cine este ispita Daniel Alex de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă
Cine este ispita Daniel Alex de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă
Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare
Schimbare importantă pentru pensionari. Cine poate să nu mai plătească CASS începând de luna viitoare
Vezi toate știrile