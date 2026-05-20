Țara bogată unde copiii au devenit un lux. Cât costă creșterea unui copil în Elveția

Costurile mari de trai și scăderea accentuată a natalității ridică semne de întrebare privind evoluția demografică a Elveției, avertizează specialiștii. Cu o medie de doar 1,29 copii per femeie, populația ar putea intra pe o pantă descendentă dacă nu este compensată de imigrație.

Cercetătorii atrag atenția că nivelul ridicat al cheltuielilor asociate creșterii unui copil influențează direct decizia multor familii de a avea copii, ceea ce contribuie la declinul natalității.

Cât de costisitor este să crești un copil

În Elveția, costul creșterii unui copil până la vârsta de 18 ani este estimat la sume foarte ridicate, apropiate de 1 milion de franci elvețieni (aproximativ 1,06 milioane de euro), potrivit unor calcule recente.

Cheltuielile acoperă nevoile de bază și uzuale, precum alimentația, îmbrăcămintea, asigurarea medicală și activitățile de timp liber. În cazul copiilor mici, costurile lunare depășesc în medie 1.400 de franci. În același timp, la adolescenți pot ajunge la circa 1.900 de franci, conform datelor din cantonul Zürich.

Pe parcursul întregii copilării, totalul cheltuielilor poate depăși 350.000 de franci, fără a include activitățile extracurriculare sau alte costuri suplimentare.

„Avem nevoie din nou de mai multe nașteri, altfel vom dispărea! Pe termen lung este vorba despre supraviețuirea societății noastre”, afirmă cercetătorul în demografie Hendrik Budliger, subliniind riscurile pe care le implică declinul natalității.

Potrivit estimărilor, dacă actuala tendință se menține, populația Elveției ar putea coborî în următoarele cinci decenii la aproximativ 7 milioane de locuitori. Ceea ce ar însemna cu circa 2 milioane mai puțin decât în prezent.

Îngrijirea copiilor reprezintă un alt factor care pune presiune asupra bugetelor familiale. Un studiu OECD arată că Elveția se numără printre țările cu cele mai ridicate costuri pentru serviciile de îngrijire a copiilor la nivel global. Cheltuielile pentru creșe și alte servicii similare pot ajunge până la 120.000 de franci per copil (aproximativ 127.000 de euro).

În unele cazuri, un loc la creșă costă în jur de 130 de franci pe zi (aproximativ 138 de euro). Pentru două zile de îngrijire pe săptămână, costurile lunare pot varia între 1.000 și 1.400 de franci (aproximativ 1.060–1.500 de euro), în funcție de venit și de regiune.

Ajustări în viața profesională și situația financiară

Pe lângă cheltuielile directe, părinții se confruntă și cu costuri indirecte importante. Mulți ajung să își reducă programul de lucru pentru a se ocupa de copii, ceea ce se reflectă în venituri mai mici și contribuții sociale diminuate. Impactul este resimțit în special de femei, care renunță adesea la promovări și la oportunități de dezvoltare profesională.

Aceste pierderi indirecte sunt estimate la aproximativ 500.000 de franci elvețieni (circa 530.000–535.000 de euro) pe durata copilăriei. În ansamblu, costul total al creșterii unui copil în Elveția poate ajunge la aproximativ 1 milion de franci elvețieni (aproximativ 1,06 milioane de euro), potrivit unui studiu realizat de compania de asigurări Baloise la începutul anului 2025.

Această realitate determină multe familii să analizeze cu atenție decizia de a avea copii. Astfel, sunt adesea nevoite să aleagă între progresul în carieră și menținerea unui anumit nivel de trai.

