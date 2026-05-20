Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență ingenios. Tot ce trebuie să faci este să găsești singura diferență din imagine.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, iar printre cele mai populare în mediul online sunt cele de tipul iluziilor optice, puzzle-uri, numere sau cuvinte lipsă, dar și imagini cu diferențe. Pe lângă rolul principal pe care îl au, realizarea exercițiilor de acest fel îți pune la încercare memoria, abilitatea vizuală și spontaneitatea. De asemenea, pot ajuta la îmbunătățirea calității creierului pe termen lung.

Test de inteligență | Nu toate numerele inversate din imagine sunt 99. Găsiți-l pe singurul diferit!

Ziua de azi vine așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Exercițiul de astăzi îți pune mintea la contribuție, iar pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu trebuie să îl rezolvi în maximum 16 secunde. Deși pare simplu, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să găsești numărul inversat diferit. Ești gata? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dacă ai reușit să rezolvi exercițiul din prima: felicitări! Pentru cei care au întâmpinat probleme, CANCAN.RO le va da răspunsul corect. Așadar, trebuia să găsiți singurul număr inversat greșit, având în vedere că toate cele din imagine sunt numărul 99. Diferența identificată este chiar pe al doilea rând, al patrulea număr, de la stânga la dreapta. Numărul nu este 99, ci 98.

Ce este nivelul IQ și cum se clasifică

Dacă te-ai gândit vreodată ce sunt testele IQ, ei bine, se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

