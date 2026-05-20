Motivul real pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan. Abia acum s-a aflat!

Nunta Andreei Bălan a adus pe lângă bucurie și numeroase semne de întrebare. Evenimentul a fost unul grandios, însă de la el a lipsit Petrișor Ruge, partenerul de scenă al artistei de ani de zile. Absența acestuia a fost imediat remarcată, iar de atunci toată lumea se întreabă ce l-a făcut pe dansator să absenteze. Ei bine, acum pare că s-a aflat, de fapt, adevăratul motiv.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge erau legați de o prietenie de ani de zile. Cei doi s-au cunoscut în anul 2006, în cadrul emisiunii „Dansez pentru tine”, iar de atunci au devenit de nedespărțit. Au fost și parteneri de scenă, iar coregraful părea că este o persoană extrem de importantă în viața cântăreței. Tocmai de aceea, absența sa de la nunta Andreei Bălan a ridicat numeroase semne de întrebare.

Adevăratul motiv pentru care Petrișor Ruge a lipsit de la nunta Andreei Bălan

Nunta Andreei Bălan a avut loc în data de 10 mai, iar de atunci la aproape fiecare postare de pe conturile de socializare ale celor doi oamenii continuă să lase comentarii și să întrebe de ce Petrișor nu a participat la eveniment. Ei bine, acum, pare că s-a aflat și adevăratul motiv, asta după ce numeroase speculații au fost făcute.

Potrivit unui comentariu lăsat de un internaut la una dintre postările Andreei Bălan, Petrișor Ruge ar fi lipsit de la nuntă pentru că ar fi fost prezent la nunta surorii sale, care s-a desfășurat în aceeași zi cu nunta artistei.

„A fost la nunta surorii lui care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei”, a scris un fan la una dintre postările cântăreței.

Însă, deși pare că absența lui Petrișor Ruge a fost una motivată, totuși fanii bănuiesc că, în fapt, altceva ar fi la mijloc. Iar această idee este alimentată în special de faptul că la cele mai recente concerte, Andreea Bălan nu s-a mai afișat alături de Petrișor Ruge, ci de alți dansatori.

Astfel, mulți susțin că între cei doi ar exista, de fapt, un conflict, iar relația de prietenie s-a rupt. Pentru moment, nici Andreea Bălan, nici Petrișor Ruge nu au făcut declarații pe marginea subiectului. Rămâne de văzut dacă aceștia vor decide să facă lumină până la urmă.

