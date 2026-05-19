Acasă » Știri » Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat pe celebrul dansator, pe care nu l-a invitat nici la nuntă

Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat pe celebrul dansator, pe care nu l-a invitat nici la nuntă

De: Anca Chihaie 19/05/2026 | 07:56
Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat pe celebrul dansator, pe care nu l-a invitat nici la nuntă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

După ani întregi în care au format unul dintre cele mai recognoscibile duo-uri de pe scena muzicală românească, drumurile profesionale dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge par să se fi separat definitiv. Schimbarea a devenit evidentă în urma concertului susținut de artistă la Târgu Ocna, acolo unde publicul a observat imediat lipsa dansatorului care i-a fost alături timp de aproape două decenii în numeroase spectacole, turnee și apariții televizate.

Show-ul prezentat de Andreea Bălan a fost construit în stilul spectacolelor cu care și-a obișnuit fanii: costume extravagante, momente coregrafice elaborate, schimbări rapide de ținute și o energie intensă pe scenă. Totuși, atenția publicului nu s-a concentrat doar asupra prestației artistei, ci și asupra unei absențe care nu a trecut neobservată. Petrișor Ruge, considerat mult timp omul-cheie din spatele coregrafiilor sale, nu s-a aflat printre dansatorii care au urcat pe scenă.

Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge

Imaginile publicate ulterior de cântăreață pe rețelele sociale au confirmat schimbarea din echipa artistică. În fotografiile de la repetiții și din timpul concertului apar dansatori noi, care au preluat toate momentele spectaculoase executate în trecut de Petrișor. Ridicările acrobatice, sincronizările complexe și secvențele dinamice au fost reinterpretate de noua formulă scenică, semn că artista pregătește o etapă complet diferită în cariera sa.

Pentru fanii care au urmărit ani la rând colaborarea dintre cei doi, schimbarea a fost una surprinzătoare. Relația profesională dintre Andreea și Petrișor devenise aproape emblematică pentru spectacolele artistei. Dansatorul nu era doar un simplu membru al echipei, ci o prezență constantă în cele mai importante proiecte scenice ale sale. Cei doi dezvoltaseră o chimie artistică apreciată de public, iar multe dintre momentele memorabile ale concertelor erau construite în jurul interacțiunii dintre ei.

Speculațiile privind ruptura profesională au apărut încă din momentul în care Petrișor Ruge a lipsit de la unul dintre cele mai importante evenimente din viața artistei: nunta acesteia. Fanii au remarcat rapid că dansatorul nu s-a aflat printre invitați, lucru considerat neobișnuit având în vedere colaborarea apropiată pe care au avut-o ani întregi. Absența lui a alimentat imediat zvonurile despre o posibilă răcire a relațiilor dintre cei doi.

CITEȘTE ȘI: După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat”

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Bălan, dezvăluiri intime despre cererea în căsătorie. Câte rochii de mireasă va purta în ziua cea mare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Știri
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă…
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Știri
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că…
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Mediafax
19 ani de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu - Cronologia
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile voievodului
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Iranul înființează un nou organism pentru supravegherea Strâmtorii Ormuz
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit în râs
Gandul.ro
Cu ce sume au fost ofertați bodyguarzii de lux pentru concertul Metallica. Mulți au izbucnit...
ULTIMA ORĂ
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut ...
Triplă eliminare la Chefi la cuțite. Ce s-a întâmplat cu Florinel? Gestul lui Richard l-a făcut să plângă în hohote
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost ...
Un român de 52 de ani a căzut într-o râpă de 200 m în Italia. A anunțat că este bine, dar a fost găsit mort
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio ...
Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio după 23 de ani
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Fac asta singură”. Mesajul emoționant al unei vedete după despărțirea de tatăl copilului ei
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Rareș Cojoc a recunoscut că a fost trădat de Andreea: ”Niciodată nu mi-am imaginat”
Vezi toate știrile