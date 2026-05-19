Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat pe celebrul dansator, pe care nu l-a invitat nici la nuntă

După ani întregi în care au format unul dintre cele mai recognoscibile duo-uri de pe scena muzicală românească, drumurile profesionale dintre Andreea Bălan și Petrișor Ruge par să se fi separat definitiv. Schimbarea a devenit evidentă în urma concertului susținut de artistă la Târgu Ocna, acolo unde publicul a observat imediat lipsa dansatorului care i-a fost alături timp de aproape două decenii în numeroase spectacole, turnee și apariții televizate.

Show-ul prezentat de Andreea Bălan a fost construit în stilul spectacolelor cu care și-a obișnuit fanii: costume extravagante, momente coregrafice elaborate, schimbări rapide de ținute și o energie intensă pe scenă. Totuși, atenția publicului nu s-a concentrat doar asupra prestației artistei, ci și asupra unei absențe care nu a trecut neobservată. Petrișor Ruge, considerat mult timp omul-cheie din spatele coregrafiilor sale, nu s-a aflat printre dansatorii care au urcat pe scenă.

Dovada clară că Andreea Bălan a ”terminat-o” cu Petrișor Ruge

Imaginile publicate ulterior de cântăreață pe rețelele sociale au confirmat schimbarea din echipa artistică. În fotografiile de la repetiții și din timpul concertului apar dansatori noi, care au preluat toate momentele spectaculoase executate în trecut de Petrișor. Ridicările acrobatice, sincronizările complexe și secvențele dinamice au fost reinterpretate de noua formulă scenică, semn că artista pregătește o etapă complet diferită în cariera sa.

Pentru fanii care au urmărit ani la rând colaborarea dintre cei doi, schimbarea a fost una surprinzătoare. Relația profesională dintre Andreea și Petrișor devenise aproape emblematică pentru spectacolele artistei. Dansatorul nu era doar un simplu membru al echipei, ci o prezență constantă în cele mai importante proiecte scenice ale sale. Cei doi dezvoltaseră o chimie artistică apreciată de public, iar multe dintre momentele memorabile ale concertelor erau construite în jurul interacțiunii dintre ei.

Speculațiile privind ruptura profesională au apărut încă din momentul în care Petrișor Ruge a lipsit de la unul dintre cele mai importante evenimente din viața artistei: nunta acesteia. Fanii au remarcat rapid că dansatorul nu s-a aflat printre invitați, lucru considerat neobișnuit având în vedere colaborarea apropiată pe care au avut-o ani întregi. Absența lui a alimentat imediat zvonurile despre o posibilă răcire a relațiilor dintre cei doi.

CITEȘTE ȘI: După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat”

ACCESEAZĂ ȘI: Andreea Bălan, dezvăluiri intime despre cererea în căsătorie. Câte rochii de mireasă va purta în ziua cea mare