Plecare emoționantă la Real Madrid. Jucătorul care a cucerit de șase ori Liga Campionilor spune adio după 23 de ani

Căpitanul lui Real Madrid, Dani Carvajal, va pleca de la club la finalul acestui sezon, după două perioade petrecute pe Santiago Bernabeu și o legătură de 23 de ani cu gruparea madrilenă.

Fundașul dreapta în vârstă de 34 de ani va rămâne liber de contract la finalul lunii iunie, iar conducerea clubului a confirmat despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători din istoria recentă a echipei.

O legendă a lui Real Madrid

Născut la Madrid, Carvajal este considerat o adevărată legendă a clubului și unul dintre cei mai titrați jucători din istorie, cu 27 de trofee câștigate.

El a intrat în academia lui Real Madrid în 2002 și a debutat la prima echipă în 2013, după un sezon petrecut la Bayer Leverkusen, perioadă după care madrilenii au activat clauza de răscumpărare pentru a-l aduce înapoi.

În tricoul lui Real Madrid, Carvajal a cucerit de șase ori Liga Campionilor, fiind unul dintre cei doar cinci jucători din istorie care au reușit această performanță. Mai mult, el este singurul fotbalist care a fost titular în toate cele șase finale europene câștigate.

Trofee și performanțe impresionante

Pe lângă cele șase trofee UEFA Champions League, Dani Carvajal a mai câștigat patru titluri în La Liga, două Cupe ale Regelui, șase Cupe Mondiale ale Cluburilor, cinci Supercupe UEFA și patru Supercupe ale Spaniei.

La echipa națională a Spaniei, fundașul a adunat 51 de selecții și a contribuit la câștigarea Nations League în 2023 și a Campionatului European din 2024.

În 2024, Carvajal a fost inclus în echipa ideală FIFA FIFPro World XI și a fost desemnat omul meciului în finala Ligii Campionilor contra Borussia Dortmund, partidă în care a marcat primul gol.

În ultimele sezoane, fundașul spaniol s-a confruntat cu probleme medicale serioase. În octombrie 2024 a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, iar un an mai târziu a avut încă o accidentare gravă la genunchi.

Totodată, transferul lui Trent Alexander-Arnold de la Liverpool FC vara trecută a redus considerabil minutele lui Carvajal în acest sezon.

„Carvajal este o legendă”

Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, i-a adus un omagiu fundașului spaniol. Acesta a declarat:

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al academiei sale. A exemplificat întotdeauna valorile clubului. Aceasta este și va rămâne mereu casa lui”

Clubul madrilen îi va aduce un omagiu special lui Carvajal la ultimul meci de campionat al sezonului, împotriva lui Athletic Club, pe Santiago Bernabeu.

Plecarea lui Dani Carvajal marchează sfârșitul unei generații istorice pentru Real Madrid. După plecările unor jucători emblematici precum Sergio Ramos, Karim Benzema sau Toni Kroos, fundașul spaniol devenise unul dintre liderii vestiarului și unul dintre simbolurile mentalității de învingător a clubului.

Chiar dacă accidentările i-au afectat finalul carierei, Carvajal va rămâne în istoria lui Real Madrid drept unul dintre cei mai mari fundași dreapta care au îmbrăcat vreodată tricoul blanco.

