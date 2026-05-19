Răsturnare de situație în cazul morții lui Cristian Staicu. Proba descoperită în apartament

Moartea medicului anestezist Cristian Staicu continuă să ridice numeroase semne de întrebare, iar ancheta ia o turnură neașteptată după apariția unor noi probe descoperite în apartamentul în care acesta a fost găsit fără viață. La câteva zile de la tragedie, anchetatorii au restrâns cercul suspecților și au ajuns la femeia care lucra ca menajeră pentru medic. Aceasta, în vârstă de 40 de ani, a fost reținută după mai multe ore de audieri și este considerată principalul suspect în dosar.

Investigația a avansat rapid după ce criminaliștii au analizat imaginile de supraveghere din zonă, urmele descoperite în locuință și obiectele ridicate de la fața locului. Procurorii și polițiștii de la Serviciul Omoruri au efectuat percheziții la domiciliul femeii, unde au căutat indicii care ar putea demonstra implicarea acesteia în crimă. Surse apropiate anchetei susțin că anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea existenței unui complice, având în vedere modul în care s-ar fi desfășurat atacul și încercarea de a distruge probele.

Proba descoperită în apartamentul medicului

Cristian Staicu a fost găsit mort în apartamentul său după izbucnirea unui incendiu suspect. Primele informații indicau că focul ar fi putut fi cauza decesului, însă necropsia a arătat că medicul fusese înjunghiat înainte ca incendiul să izbucnească. Anchetatorii sunt convinși că focul a fost provocat intenționat pentru a șterge urmele crimei și pentru a induce în eroare autoritățile.

Chiar dacă incendiul a afectat o parte din locuință, specialiștii criminaliști au reușit să recupereze probe importante, potrivit Observatornews.ro În apartament au fost descoperite mai multe cuțite, toate ridicate pentru expertiză. Acestea urmează să fie analizate în laborator pentru a se stabili dacă una dintre arme a fost folosită în atac. Surse judiciare susțin că una dintre lame prezenta urme care ar putea avea legătură directă cu agresiunea.

Potrivit informațiilor din anchetă, medicul ar fi fost surprins în bucătărie și atacat fără posibilitatea de a se apăra. Nu există indicii clare că între victimă și agresor ar fi avut loc o altercație puternică înainte de atac. Din acest motiv, anchetatorii iau în calcul ipoteza că medicul își cunoștea atacatorul și i-a permis accesul în locuință fără suspiciuni.

Vecinii susțin că doctorul era o persoană discretă și liniștită, care nu primea frecvent vizitatori. Mulți dintre cei care locuiesc în imobil spun că nu au observat nimic neobișnuit în seara tragediei și că femeia reținută nu le era cunoscută, deși aceasta mergea periodic în apartament pentru curățenie.

Cristian Staicu avea 72 de ani și era cunoscut în lumea medicală pentru activitatea sa îndelungată în spitalele din București. Timp de zeci de ani a lucrat ca medic anestezist și era apreciat de colegi pentru experiența sa profesională. În ultimele săptămâni înainte de moarte, acesta își încheiase activitatea medicală și se pregătea să se retragă definitiv din sistem.

