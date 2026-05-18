Acasă » Știri » Detaliul care va răsturna ancheta în cazul lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică

Detaliul care va răsturna ancheta în cazul lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică

De: David Ioan 18/05/2026 | 21:08
Detaliul care va răsturna ancheta în cazul lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

O anchetă penală din Bihor capătă noi direcții după moartea unei tinere de 18 ani, găsită fără viață pe un teren din apropierea localității Parhida.

Primele date apărute imediat după descoperire indicau urme vizibile de violență în zona gâtului, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face altceva decât să confirme decesul.

Crima din Bihor intră într-o fază critică

Perimetrul a fost izolat, iar polițiștii au început investigațiile sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Autoritățile au mobilizat efective importante, inclusiv jandarmi, un elicopter, o dronă și câini de urmă, pentru identificarea suspectului. După localizare, acesta și-a recunoscut fapta, iar ancheta continuă acum cu noi proceduri.

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a explicat că urmează etape esențiale pentru clarificarea circumstanțelor crimei. Acesta a precizat că în perioada imediat următoare vor fi efectuate percheziții informatice asupra telefoanelor tinerei și ale inculpatului, pentru analizarea datelor și a comunicărilor care ar putea schimba cursul investigației.

Noile probe pot schimba complet ancheta

Totodată, inculpatul va fi supus unei examinări fizice, procedură ce include și recoltarea de ADN, necesară pentru completarea probatoriului.

„În cazul crimei de la Bihor, acolo unde o fata de 18 ani care făcea practica la o ferma a fost omorâtă, urmează ca astăzi si mâine sa fie efectuate percheziții informatice asupra telefoanelor fetei si inculpatului iar mâine inculpatul o sa fie supus unei proceduri de examinare fizica cu ridicare de ADN. De menționat este si faptul ca vom solicita intoducerea în procesul penal a firmei ce gestiona ferma in cauza”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

CITEŞTE ŞI: Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijenţă!

Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TJ Miles și Francisca au ales nași celebri pentru fiica lor. Primele imagini de la botezul Clarei
Știri
TJ Miles și Francisca au ales nași celebri pentru fiica lor. Primele imagini de la botezul Clarei
Incendiu la un depozit de anvelope din Bragadiru! A fost trimis mesaj RO-Alert
Știri
Incendiu la un depozit de anvelope din Bragadiru! A fost trimis mesaj RO-Alert
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro...
Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
Gandul.ro
Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii după un secol de căutări
Adevarul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război...
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru...
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația...
Parteneri
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
Click.ro
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o...
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit la Eurovision
Digi 24
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat de punctajul oferit...
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt...
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile...
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de...
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
go4it.ro
E incredibil ce a apărut în deșert după primul test cu bomba atomică din istorie
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
Gandul.ro
Un an cu Nicușor. Chiar nu a fost ușor!
ULTIMA ORĂ
TJ Miles și Francisca au ales nași celebri pentru fiica lor. Primele imagini de la botezul Clarei
TJ Miles și Francisca au ales nași celebri pentru fiica lor. Primele imagini de la botezul Clarei
Incendiu la un depozit de anvelope din Bragadiru! A fost trimis mesaj RO-Alert
Incendiu la un depozit de anvelope din Bragadiru! A fost trimis mesaj RO-Alert
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați ...
Anchetă după sinuciderea Amianei Păştină, femeia din Sibiu acuzată că şi-a ucis mama. Sunt verificați pentru neglijență!
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești ...
Cele 2 zodii care dau lovitura începând de pe 21 mai 2026. Reușite în plan financiar pentru acești nativi
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut ...
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. Anunțul făcut de medici
„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea ...
„Barbie în scaun cu rotile”, povestea influenceriței care inspiră milioane de oameni. Afecțiunea rară care i-a schimbat radical viața
Vezi toate știrile