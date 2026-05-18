Detaliul care va răsturna ancheta în cazul lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică

O anchetă penală din Bihor capătă noi direcții după moartea unei tinere de 18 ani, găsită fără viață pe un teren din apropierea localității Parhida.

Primele date apărute imediat după descoperire indicau urme vizibile de violență în zona gâtului, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face altceva decât să confirme decesul.

Crima din Bihor intră într-o fază critică

Perimetrul a fost izolat, iar polițiștii au început investigațiile sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Autoritățile au mobilizat efective importante, inclusiv jandarmi, un elicopter, o dronă și câini de urmă, pentru identificarea suspectului. După localizare, acesta și-a recunoscut fapta, iar ancheta continuă acum cu noi proceduri.

Avocatul familiei victimei, Adrian Cuculis, a explicat că urmează etape esențiale pentru clarificarea circumstanțelor crimei. Acesta a precizat că în perioada imediat următoare vor fi efectuate percheziții informatice asupra telefoanelor tinerei și ale inculpatului, pentru analizarea datelor și a comunicărilor care ar putea schimba cursul investigației.

Noile probe pot schimba complet ancheta

Totodată, inculpatul va fi supus unei examinări fizice, procedură ce include și recoltarea de ADN, necesară pentru completarea probatoriului.

„În cazul crimei de la Bihor, acolo unde o fata de 18 ani care făcea practica la o ferma a fost omorâtă, urmează ca astăzi si mâine sa fie efectuate percheziții informatice asupra telefoanelor fetei si inculpatului iar mâine inculpatul o sa fie supus unei proceduri de examinare fizica cu ridicare de ADN. De menționat este si faptul ca vom solicita intoducerea în procesul penal a firmei ce gestiona ferma in cauza”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

