Gestul neașteptat făcut de tatăl lui Rareș Cojoc, după ce a aflat că fiul său divorțează de Andreea Popescu. Abia acum s-a aflat!

De: Elisa Tîrgovățu 18/05/2026 | 21:45
Andreea Popescu, față în față cu tatăl lui Rareș Cojoc. Cum au reacționat părinții dansatorului când au aflat despre divorț / sursă foto: social media
Rareș Cojoc a vorbit deschis, pentru prima dată, despre modul în care familia sa a reacționat în momentul în care a aflat despre divorțul de Andreea Popescu. Invitat într-un podcast moderat de Cătălin Măruță, dansatorul a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre o perioadă dificilă din viața sa, în care, spune el, lucrurile s-au schimbat mai rapid decât și-ar fi imaginat.

Acesta a explicat că separarea nu a fost un proces pregătit din timp. Dansatorul nu anticipa o ruptură atât de profundă. Cu atât mai mult cu cât relația a durat mai bine de un deceniu și din care au rezultat și trei copii. Rareș a subliniat că, deși au existat încercări de a salva relația, la un moment dat a intervenit o răceală între ei, care nu a mai putut fi depășită.

Părinții lui Rareș au încercat să salveze relația

Un aspect important a fost chiar reacția părinților săi. Ei au fost foarte atașați de fosta sa parteneră și au încercat, la rândul lor, să intervină pentru a aplanza tensiunile. Dansatorul a povestit că tatăl său a avut o legătură specială cu Andreea Popescu. Acesta a considerat-o aproape ca pe propria fiică, relația de familie fiind una foarte apropiată chiar și după separare.

De asemenea, Rareș a dezvăluit că vestea divorțului a afectat și familia. Potrivit lui, părinții au sperat până în ultimul moment că cei doi vor reuși să își rezolve problemele și să rămână împreună, mai ales în contextul unei relații atât de lungi.

Rareș a mai povestit un episod intens, petrecut imediat după aflarea veștii separării. Tatăl său a purtat o discuție de aproximativ patru ore cu Andreea Popescu, într-un restaurant. Bărbatul a abordat o încercare sinceră de a înțelege situația și de a găsi o cale de reconciliere.

„Tata a ieșit cu Andreea, a invitat-o la un restaurant, au stat acolo vreo patru ore. A fost o discuție foarte profundă, aș putea să zic”, a explicat Rareș Cojoc.

În același timp, dansatorul a recunoscut că părinții săi și-au dorit foarte mult ca relația să nu ajungă la final. Însă, eforturile lor nu au fost suficiente pentru a schimba deznodământul.

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, Rareș Cojoc a făcut și o declarație sinceră despre legătura familiei sale cu fosta soție:

„După moartea tatălui ei, tatăl meu a fost ca tatăl ei. Tata o iubește foarte mult chiar și acum. Părinții mei au încercat să salveze lucrurile dintre noi. Mă bucur că au fost alături de mine. Ei sunt oameni cu experiență și au trecut prin greutățile căsniciei, ale vieții. Lucrurile nu sunt netede mereu și așa cum ne-am dori noi să fie”, a declarat Rareș Cojoc.

În cele din urmă, părinții dansatorului au acceptat despărțirea, cu toate că nu și-ar fi dorit. Mai mult, și ei au fost afectați personal de această situație.

„Ei suferă la nivel personal, dar suferă și pentru mine. E un fel de double cheese, o dublă suferință. E o suferință combinată cu neliniște. Oricât de mare e copilul, pentru că sunt suficient de matur, tot copilul lor sunt, iar dacă ei știu că eu am o anumită liniște, o zdruncinare, este greu să facă abstracție de acest lucru”, a mai adăugat Rareș Cojoc.

