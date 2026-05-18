Influenceriță din Turcia, virală după ce a apărut acoperită de aur la logodnă. Mireasa abia s-a putut mișca din cauza greutății bijuteriilor

O ceremonie extravagantă de logodnă din Turcia a devenit virală pe rețelele sociale, după ce influencerița Cagla Oz a apărut purtând o cantitate impresionantă de bijuterii din aur.

Imaginile cu celebra creatoare de conținut, acoperită aproape complet de lanțuri, brățări și medalioane din aur, au stârnit milioane de reacții online și au fost preluate rapid de presa internațională. Potrivit Haberler, ceremonia a avut loc într-un hotel de lux și a atras atenția inclusiv prin opulența afișată de invitați și de familia viitorului mire.

Cagla Oz s-a logodit cu omul de afaceri Haydar Kara, cunoscut în presa locală drept „Kara Haydar”, iar unul dintre momentele care au devenit imediat virale a fost cel în care mai multe persoane au fost nevoite să țină și să transporte o parte dintre bijuteriile oferite influenceriței în timpul ceremoniei.

Influencerița s-a chinuit să se miște din cauza greutății aurului

Volumul impresionant de aur purtat de influenceriță i-a îngreunat inclusiv deplasarea în timpul evenimentului. În videoclipurile distribuite online, influencerița apare zâmbind în timp ce invitații îi oferă succesiv noi bijuterii și piese din aur, tradiție întâlnită frecvent la nunțile și logodnele luxoase din Turcia și Orientul Mijlociu.

În imagini se poate observa cum bijuteriile au fost atât de numeroase încât două persoane au fost surprinse ajutând la transportarea lor. Imaginile au alimentat rapid discuții pe rețelele sociale, unde internauții s-au declarat șocați de nivelul de opulență afișat la ceremonie.

Unii utilizatori au admirat tradiția și fastul evenimentului, în timp ce alții au criticat excesul și au comparat momentul cu „o expoziție de aur”.

Clipurile de la logodnă au devenit virale pe TikTok, Instagram și X, unde au adunat milioane de vizualizări în doar câteva zile. În multe dintre comentarii, utilizatorii au glumit spunând că influencerița „purta greutatea unei averi” sau că „nu mai avea nevoie de bancă”.

