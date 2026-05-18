Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său. Tânăra acuzată că l-ar fi ucis face dezvăluiri uluitoare

De: David Ioan 18/05/2026 | 22:49
Ancheta privind moartea medicului anestezist Cristian Staicu capătă o nouă direcţie după ce femeia acuzată că l-ar fi ucis a admis fapta, dar susţine că ar fi reacţionat în legitimă apărare. Potrivit declaraţiilor sale, doctorul ar fi încercat să o agreseze sexual, iar acest episod ar fi declanşat confruntarea violentă.

Noi detalii apărute în dosar complică evaluarea anchetatorilor. Medicul de 72 de ani a fost găsit luna trecută înjunghiat şi incendiat în apartamentul său din Bucureşti, iar femeia de 39 de ani a recunoscut că l-a atacat.

Ancheta se complică

Conform Observator, apărarea susţine însă că între cei doi exista o relaţie de durată şi că incidentul ar fi pornit de la un presupus abuz sexual. Avocatul inculpatei afirmă că ancheta trebuie să ia în calcul toate probele, inclusiv cele care ar putea susţine varianta legitimării apărării.

„Există presiuni, există o relație intimă anterioară, există o relație care durează de minim 2 ani de zile și, într-adevăr, există și un episod sexual petrecut în ziua incidentului, care nu a fost consensual. Este un dosar dificil, mai ales dacă organul de anchetă refuză să administreze probe atât pentru inculpată”, spune Andrei Dima, avocatul femeii.

Anchetatorii confirmă existenţa unei relaţii între medic şi femeia acuzată, însă specialiştii subliniază că violenţa extremă din noaptea tragediei nu se potriveşte tiparului unei crime premeditate.

Inculpata declară că medicul ar fi atacat o sexual înainte de conflict

Pentru prima dată, apărarea explică public ce ar fi declanşat conflictul, insistând asupra unui atac iniţial din partea victimei.

„Ce dorim să arătăm sau încercăm să probăm este chiar teza prezentată de inculpată, în sensul în care a existat un conflict, a existat un atac și, în urma acesteia, avem o legitimă apărare”, afirmă avocatul Andrei Dima.

Surse apropiate anchetei susţin că femeia ar fi suferit un şoc puternic după incident şi ar fi avut nevoie de tratament prescris de medici psihiatri. În paralel, ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor şi circumstanţele în care s-a produs moartea medicului.

În ultimii 20 de ani, Cristian Staicu a activat ca medic anestezist la Spitalul Lahovari, iar cu doar câteva zile înainte de tragedie îşi încheiase ultima gardă şi îşi luase rămas-bun de la colegi.

