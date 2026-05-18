Rihanna ar refuza să semneze un acord prenupțial cu A$AP Rocky, deși are o avere de 1,4 miliarde de dolari. Prietenii cântăreței sunt îngrijorați

Rihanna ar fi refuzat să semneze un acord prenupțial înaintea unei posibile nunți cu A$AP Rocky, deși artista are o avere estimată la aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Potrivit unor surse din presa de divertisment, apropiații cântăreței nu sunt de acord cu o astfel de decizie și sunt îngrijorați pentru ea.

Rihanna și iubitul ei au trei copii împreună, dar apropiați ai artistei se tem că aceasta și-ar putea pune în pericol averea considerabilă în cazul unei despărțiri de A$AP Rocky, potrivit Radar Online.

„Rocky trăiește ca un rege pe banii Rihannei, iar aceasta insistă că el merită acest lucru. Ea spune că el i-a oferit toate motivele pentru a avea încredere în el pe viață, astfel că nu există motive de îngrijorare. Dar, bineînțeles, prietenii ei sunt îngrijorați, pentru că nu a făcut niciun demers legal pentru a se proteja dacă lucrurile merg prost. Trebuie doar să te uiți la statistici. Aproape jumătate dintre căsnicii se termină prin divorț. Este pur și simplu logic să stabilești lucrurile în scris cât timp relația merge bine, mai ales pentru cineva cu averea Rihannei”, a declarat o sursă.

Rihanna are o avere colosală

Rihanna și-a construit o avere de 1,4 miliarde de dolari datorită brandului său Fenty Beauty și a vândut peste 250 de milioane de discuri, cu hituri precum „Umbrella” și „Diamonds”.

Ea și A$AP Rocky au împreună doi fii, RZA, în vârstă de 3 ani, și Riot, de 2 ani, precum și o fiică, Rocki Irish, născută în luna septembrie a anului trecut.

În presa internațională au apărut în mod repetat informații contradictorii despre planurile de nuntă ale cuplului. Unele surse au sugerat o posibilă ceremonie restrânsă în Barbados, în timp ce altele au vorbit despre diferențe de viziune în ceea ce privește amploarea evenimentului.

Rihanna a sugerat în trecut că ar prefera un eveniment discret, mai degrabă centrat pe familie decât pe o ceremonie extravagantă, însă nu a existat nicio confirmare oficială privind organizarea unei nunți.

În același timp, discuțiile despre un posibil acord prenupțial au alimentat noi speculații în presa de entertainment, fără ca acestea să fie confirmate de cuplu sau de apropiați ai acestora.

