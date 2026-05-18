Secretul din spatele piesei „Bangaranga". Cristian Tarcea, compozitorul melodiei, despre reușita de la Eurovision 2026

De: Elisa Tîrgovățu 18/05/2026 | 23:37
Cristian Tarcea a vorbit despre succesul neașteptat al piesei Bangaranga și despre emoțiile trăite după ce melodia a ajuns în centrul atenției la Eurovision Song Contest.

Compozitorul a intervenit telefonic în cadrul emisiunii „Dan Capatos Show”. El a făcut mai multe dezvăluiri despre piesă și despre parcursul său artistic.

Artistul a explicat că succesul obținut de Alexandra și de melodia interpretată de aceasta a adus un val de simpatie pentru România și a reprezentat, în același timp, împlinirea unui obiectiv personal.

„E neașteptat și mă bucur că noi, românii, și prin poziția Alexandrei și prin piesa care a câștigat Eurovision am câștigat simpatia publicului. E un sentiment de bucurie dublă, mă bucur și pentru țara mea și pentru că am ajuns să particip la Eurovision cum îmi doream.

Am fost foarte atras în a face muzică în limba engleză, internațională și am avut câteva piese care au prins și în Bulgaria. Am cunoscut-o pe Dara, avea 16 ani, am lucrat de-a lungul anilor și în 2023 am făcut Bangaranga. Timp de 3 ani piesa a stat la sertar. Am făcut-o de distracție, nu era de Eurovision”, a declarat Cristian Tarcea.

Ce elemente trebuie să aibă o piesă pentru a avea succes la Eurovision

Compozitorul a vorbit și despre modul în care vede succesul unei piese într-o competiție precum Eurovision. El a explicat că, în opinia sa, publicul este cel care decide cu adevărat valoarea unui hit. Potrivit acestuia, încercarea de a crea artificial o „piesă de Eurovision” nu garantează succesul, iar autenticitatea este cea care face diferența.

„Am fost întrebat ce trebuie să aibă o piesă ca să câștige Eurovision. Eu am spus că nu cred că trebuie gândită piesa pentru Eurovision și o grămadă de chestii s-au schimbat, totul a devenit o accelerare maximă. Piesa cea mai bună e cea care ajunge la public și îi captează cel mai ușor.

Bangaranga vine din indiană cumva, înseamnă să explodezi, energie. Genul ăsta de piese nu se întâmplă când le planuiești. Piesa asta a fost când pur și simplu m-am simțit bine cu Dara”, a mai spus Cristian Tarcea.

De asemenea, Cristian Tarcea a subliniat că relația artistică dintre el și Dara s-a construit în timp. Cei doi au colaborat ani la rând înainte ca Bangaranga să fie finalizată. Faptul că melodia nu a fost creată special pentru concurs ar fi contribuit, spune el, la autenticitatea și energia pe care publicul le-a simțit imediat.

Succesul piesei a generat numeroase reacții în mediul online. Mulți fani ai competiției muzicale au apreciat stilul diferit și vibe-ul energic al melodiei. Pentru Cristian Tarcea, experiența reprezintă nu doar o reușită profesională importantă, ci și confirmarea faptului că muzica făcută din pasiune poate ajunge, uneori, exact acolo unde nimeni nu se așteaptă.

