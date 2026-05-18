Medicii au luptat două zile să o salveze. Femeia găsită într-un parc din Craiova a murit

De: Paul Hangerli 18/05/2026 | 23:30
Femeia găsită în parc a decedat, sursa- colaj CANCAN.RO
Femeia de 74 de ani găsită spânzurată într-un parc din Craiova a murit la spital. Medicii reușiseră inițial să o resusciteze, însă starea sa era extrem de gravă, iar prognosticul fusese încă de la început rezervat.

Tragedia s-a petrecut sâmbătă, în jurul prânzului, în Grădina „Mihai Bravu”, din zona Agronomie a municipiului Craiova. Femeia, în vârstă de 74 de ani, a fost găsită spânzurată de un copac, iar la fața locului au intervenit de urgență polițiștii Secției 1 Craiova și echipajele SMURD.

Medicii au reușit să o resusciteze

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, oamenii legii au intervenit imediat pentru a o coborî pe femeie și pentru a permite echipajelor medicale să înceapă manevrele de resuscitare. Reprezentanții IPJ Dolj au transmis:

„Imediat, polițiștii au tăiat sfoara și au coborât-o pe femeie, la fața locului ajungând și paramedicii SMURD care au început manevrele de resuscitare”

Femeia a fost readusă din stop cardiorespirator și transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, însă starea ei era critică.

Purtătorul de cuvânt al unității medicale, dr. Cristina Geormăneanu, anunța încă de sâmbătă că pacienta era internată în aria de resuscitare a Unității de Primiri Urgențe și primea îngrijiri medicale complexe. Medicul declara:

„Pacienta a fost adusă în UPU a SCJU Craiova de către echipajul de terapie intensivă mobilă – SMURD Craiova cu stop cardiorespirator resuscitat. A fost admisă în aria de resuscitare a UPU, unde se află și în acest moment, primește îngrijiri medicale complexe”

Potrivit acesteia, femeia era în comă postanoxică, intubată și ventilată mecanic, prezentând „un șanț adânc de spânzurare la nivelul regiunii cervicale”, iar prognosticul era rezervat.

Femeia a murit la spital

În ciuda eforturilor depuse de medici, femeia de 74 de ani a decedat luni la spital.

După confirmarea decesului, polițiștiii din Dolj au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Totodată, autoritățile au dispus efectuarea unei expertize medico-legale care va stabili cu exactitate cauza decesului.

