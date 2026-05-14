Un tânăr de 25 de ani și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem

De: Andreea Stăncescu 14/05/2026 | 21:19
Tânărul și-a pus capăt zilelor în timpul unui live / Sursa foto: Social media / Pexels
Gestul făcut de un tânăr de 25 de ani din Republica Moldova a șocat și revoltat opinia publică, după ce acesta și-a pus capăt zilelor în timpul unei transmisiuni live pe TikTok. Cazul a stârnit numeroase reacții, mai ales după ce s-a aflat că zeci de persoane urmăreau imaginile în direct, iar unii dintre cei prezenți în secțiunea de comentarii l-au încurajat să continue gestul extrem.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 11 spre 12 mai, într-o locuință din localitatea Cruzești, aflată în apropiere de Chișinău. Tânărul era activ pe rețeaua de socializare și le vorbea urmăritorilor despre dificultățile și problemele personale cu care se confrunta de mai mult timp. În timpul transmisiunii, aproape 100 de persoane urmăreau ceea ce se întâmpla.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, băiatul ar fi avut o viață marcată de suferință încă din copilărie, după ce și-a pierdut ambii părinți. Un influencer din Republica Moldova, care susține că îl cunoștea personal, a povestit că tânărul trecuse prin multe greutăți și era cunoscut în comunitate ca o persoană retrasă și afectată de problemele din viața sa.

„Și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok. Băiatul acela este de la mine din localitate, eu îl cunosc personal. A fost într-o clasă cu sora mea, un băiat care a avut o soartă nu prea bună. Dumnezeu să îl ierte”, a spus influencerul pe TikTok.

După apariția imaginilor și răspândirea cazului în mediul online, polițiștii din Chișinău s-au autosesizat și au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Primele verificări efectuate de medicii legiști au arătat că pe corpul tânărului nu existau urme de violență, fiind identificate doar semne specifice decesului.

„La examinarea preliminară efectuată de medicul legist au fost constatate semne specifice de deces, fără a fi depistate alte leziuni corporale de natură violentă. Pe caz a fost iniţiată o anhetă în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor decesului”, a transmis Poliția din Chișinău.

