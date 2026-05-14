Sharon Stone, în doliu! A murit fratele celebrei actrițe de la Hollywood: ”Odihnească-se în pace!”

Un val de tristeţe a cuprins lumea cinematografiei, după ce familia Stone a anunţat pierderea unuia dintre membrii săi. Mesajul venit din partea actriţei Sharon Stone a atras atenţia publicului şi a readus în discuţie figura discretă, dar prezentă de-a lungul anilor, a fratelui ei mai mare, Michael Stone.

„Mike Stone, fratele meu mai mare, a decedat în urma unei suferinţe îndelungate. Odihnească-se în pace”, a transmis actriţa, alături de copiii ei, Roan, Laird şi Quinn, printr-o postare publicată pe Instagram.

Michael Stone a murit la vârsta de 74 de ani, după o perioadă lungă de boală. Deşi mai puţin cunoscut publicului larg decât sora sa, el a avut o carieră constantă în industria filmului şi a televiziunii, începându-şi activitatea cinematografică în urmă cu peste trei decenii.

Michael Stone, fratele lui Sharon Stone, a murit la 74 de ani

Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1990, în filmul „End of the Night”, iar cinci ani mai târziu a apărut alături de Sharon Stone în westernul „The Quick and the Dead”. Actorul a continuat să lucreze în producţii variate, fiind distribuit în seriale populare precum „CSI: Miami” şi „The Bold and the Beautiful”, dar şi în filme precum „Eraser” şi „Malevolence”.

Cariera sa a rămas activă până în ultimii ani, ultima producţie în care a jucat fiind „Destinos Opostos”, lansată în 2022. Deşi nu a căutat lumina reflectoarelor, Michael Stone a fost apreciat în industrie pentru profesionalism şi discreţie, iar dispariţia sa lasă în urmă un gol resimţit de colegi, familie şi cei care i-au urmărit parcursul artistic.

