O mai recunoști?! Era una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood, iar acum umblă cu bastonul pe stradă

Dacă în anii trecuți a fost o actriță apreciată și foarte cunoscută, acum, la vârsta de 63 de ani, arată de necrezut. Aceasta a fost chiar și câștigătoarea unui premiu Oscar, dar luminile reflectoarelor s-au stins pentru ea. Cu toate acestea, de curând a fost surprinsă venind de la cumpărături sprijinindu-se de un baston.

Jodie Foster este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la Hollywood. Unul dintre rolurile sale de succes pe care l-a interpretat a fost în filmul „Tăcerea mieilor”. Câștigătoarea Oscarului a lăsat deoparte camerele de filmat și duce o viață normală. Din acest motiv, a fost văzută în compania soției sale, Alexandra Hedison, întorcându-se de la cumpărături. Celebra actriță a optat pentru o ținută lejeră, dar a avut nevoie și de obiectul fără de care nu se poate lipsi: bastonul. Vezi imagini în GALERIA FOTO.

Ce s-a întâmplat cu Jodie Foster

În anii 90 a fost una dintre cele mai frumoase vedete. Jodie Foster are acum 63 de ani și s-a retras din lumina reflectoarelor. Aceasta este căsătorită de 12 ani cu Alexandra Hedison și are doi copii. Recent, a fost văzută în timp ce se întorcea de la magazin, însă nu așa cum o cunoștea publicul ei, ci sprijinindu-se de un baston. Totuși, soția sa i-a fost alături și ducea chiar ea cumpărăturile.

La începutul acestui an, Jodie a vorbit despre ce a protejat-o de abuzurile din tinerețea sa, atunci când era mai mereu pe platourile de filmare. Ea a vorbit deschis chiar în timpul celebrării a 50 de ani de la lansarea filmului „Taxi Driver”, care i-a adus prima nominalizare la Oscar. Vedeta a recunoscut că mulți actori se confruntă cu astfel de abuzuri, însă mereu s-a întrebat cum a reușit să nu aibă parte de probleme.

A trebuit să examinez cu adevărat asta, cum am fost salvată? Au existat microagresiuni, desigur. Oricine lucrează a avut parte de microagresiuni misogine. Asta face parte din a fi femeie, nu? Dar ce m-a împiedicat să am acele experiențe rele, acele experiențe teribile?, a spus ea.

Concluzia la care a ajuns actrița a fost că până la vârsta preadolescenței avea deja o putere, așadar nimeni nu ar fi putut să recurgă la un gest neplăcut.

Și ceea ce am ajuns să cred… este că aveam o anumită putere până la vârsta de 12 ani. Până la prima mea nominalizare la Oscar, făceam parte dintr-o altă categorie de oameni care aveau putere și eram prea periculoasă ca să fiu atinsă. Aș fi putut distruge carierele oamenilor, a mai declarat actrița.

VEZI ȘI: Îl mai ții minte pe Arsenie de la O-Zone?! Cum arată și cu ce se ocupă acum

Cum arată și cu ce se ocupă fosta soție a lui Cabral. Luana Mitran și prezentatorul de la Pro TV au divorțat în 2006