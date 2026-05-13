Îl mai ții minte pe Arsenie de la O-Zone?! Cum arată și cu ce se ocupă acum

Artistul de la trupa O-Zone a fost în urmă cu mai mulți ani idolul tuturor. După ce au avut un succes uluitor, trupa s-a desființat și fiecare a mers pe drumuri separate. Arsenie s-a retras din lumina reflectoarelor și puțini mai știu cum arată sau cu ce se ocupă în 2026.

Trupa O-Zone a fost una dintre cele mai ascultate și apreciate din perioada anilor 2000. Au avut un succes internațional și au devenit rapid un simbol al muzicii pop est-europene. Formația îi avea drept membri pe Dan Bălan, Radu Sîrbu și Arsenium, iar piesa „Dragostea din tei” a făcut înconjurul lumii și a ajuns un hit numaidecât. După destrămarea bandului, fiecare a mers pe drumuri separate și chiar dacă Dan Bălan activează în continuare și este activ pe rețelele de socializare, puțini fani îl mai recunosc acum pe Arsenie. Vezi imagini cu Arsenie în GALERIA FOTO.

Cum arată și cu ce se ocupă Arsenie de la trupa O-Zone acum

O-Zone s-a format la finalul anilor 1990 și au devenit rapid cunoscuți internațional. Deși au avut succes absolut, fericirea nu a durat mult, astfel că trupa s-a destrămat, iar Dan Bălan s-a concentrat pe cariera sa internațională și a lansat piese impresionante, în timp ce Radu Sîrbu s-a implicat în producție muzicală. Pe de altă parte, Arsenium și-a continuat activitatea pe cont propriu în industria muzicală, însă a combinat lumea artistică cu domeniul afacerilor.

Chiar dacă nu mai este la fel de activ și nu mai are atât de multe apariții publice, acesta mai postează din când în când în mediul online. Bărbatul nu mai arată deloc așa cum lumea îl știa în perioada în care cânta alături de colegii săi. De asemenea, pe lângă muzică el are o afacere care pare să meargă ca pe roate. Mai exact, fostul membru al trupei s-a implicat în investiții imobiliare, dar și diverse proiecte din zona tehnologică și financiară digitală.

Mai mult decât atât, și pe plan personal îi merge mai bine ca niciodată. El a devenit tată în anul 2024, așadar are un băiețel pe care îl cheamă Ivan Kai. Se bucură de căsnicia pe care o are cu fostul model Agnes Matoko.

