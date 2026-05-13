Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii din anchetă

Tragedia din Bihor a înfiorat întreaga țară. Fata de doar 18 ani a fost ucisă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, în timp ce se afla la fermă pentru a face stagiul de practică. Tânăra a fost înmormântată și deși tatăl lui Alice spune că fiica sa nu a avut nicio legătură romantică cu făptașul, noi detalii ies la suprafață.

Cazul lui Alice este în continuare un subiect discutat intens, mai ales că cercetările sunt în plină desfășurare. Principalul suspect a fost încătușat la câteva ore distanță după comiterea faptei, însă în fața polițiștilor a afirmat că nu a fost nimic premeditat. Cu toate acestea, tânăra ar fi mărturisit atât unei colege, cât și tatălui ei vitreg că este hărțuită de un bărbat recidivist.

Noi informații despre tragedia lui Alice, fata ucisă de cioban

Ancheta este în plină desfășurare în această situație. Unele surse susțin că Alice, fata de doar 18 ani, ar fi vorbit cu colega sa și cu tatăl ei vitreg prin ce trecea. Aceasta le-ar fi spus cu teamă că ar fi fost hărțuită o perioadă îndelungată de bărbat. Totuși, principalul suspect a declarat în fața anchetatorilor că fapta sa nu a fost planificată. El le-a explicat că tragedia a avut loc în urma unui moment de impulsivitate. Mai mult decât atât, a precizat că s-a înfuriat în momentul în care a descoperit că Alice ar avea un alt iubit, iar el era îndrăgostit de victimă.

Filmul tragediei din Bihor, povestit de agresor

După ce a fost dus la audieri, bărbatul le-a povestit anchetatorilor că în dimineața zilei de vineri, atunci când a avut loc evenimentul nefericit ar fi consumat alcool, iar apoi s-a îndreptat către zona în care Alice avea grijă de animale. Acesta a explicat că se aștepta la o împăcare cu fata. În plus, încă dinainte de tragedie fata l-ar fi amenințat că va spune toate cele întâmplate între ei familiei și bărbatul s-a înfuriat. El a urmărit victima, iar apoi a ucis-o. La câteva ore distanță a fost prinși de polițiști și instanța a decis arestarea preventivă a acestuia. Amintim că agresorul este recidivist și a fost eliberat anul trecut după ce a ispășit o pedeapsă de 16 ani.

Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă în Bihor spune că a încercat până în ultima clipă să se salveze. Bărbatul a sunat de mai multe ori la 112