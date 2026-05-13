Acasă » Știri » Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii din anchetă

Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii din anchetă

De: Denisa Crăciun 13/05/2026 | 20:19
Ce i-a mărturisit Alice unei colege, înainte să fie ucisă la ferma unde făcea practică. Noi detalii din anchetă
Noi detalii despre tragedia din Bihor /Foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Tragedia din Bihor a înfiorat întreaga țară. Fata de doar 18 ani a fost ucisă de un bărbat în vârstă de 39 de ani, în timp ce se afla la fermă pentru a face stagiul de practică. Tânăra a fost înmormântată și deși tatăl lui Alice spune că fiica sa nu a avut nicio legătură romantică cu făptașul, noi detalii ies la suprafață.

Cazul lui Alice este în continuare un subiect discutat intens, mai ales că cercetările sunt în plină desfășurare. Principalul suspect a fost încătușat la câteva ore distanță după comiterea faptei, însă în fața polițiștilor a afirmat că nu a fost nimic premeditat. Cu toate acestea, tânăra ar fi mărturisit atât unei colege, cât și tatălui ei vitreg că este hărțuită de un bărbat recidivist.

Noi informații despre tragedia lui Alice, fata ucisă de cioban

Ancheta este în plină desfășurare în această situație. Unele surse susțin că Alice, fata de doar 18 ani, ar fi vorbit cu colega sa și cu tatăl ei vitreg prin ce trecea. Aceasta le-ar fi spus cu teamă că ar fi fost hărțuită o perioadă îndelungată de bărbat. Totuși, principalul suspect a declarat în fața anchetatorilor că fapta sa nu a fost planificată. El le-a explicat că tragedia a avut loc în urma unui moment de impulsivitate. Mai mult decât atât, a precizat că s-a înfuriat în momentul în care a descoperit că Alice ar avea un alt iubit, iar el era îndrăgostit de victimă.

Filmul tragediei din Bihor, povestit de agresor

După ce a fost dus la audieri, bărbatul le-a povestit anchetatorilor că în dimineața zilei de vineri, atunci când a avut loc evenimentul nefericit ar fi consumat alcool, iar apoi s-a îndreptat către zona în care Alice avea grijă de animale. Acesta a explicat că se aștepta la o împăcare cu fata. În plus, încă dinainte de tragedie fata l-ar fi amenințat că va spune toate cele întâmplate între ei familiei și bărbatul s-a înfuriat. El a urmărit victima, iar apoi a ucis-o. La câteva ore distanță a fost prinși de polițiști și instanța a decis arestarea preventivă a acestuia. Amintim că agresorul este recidivist și a fost eliberat anul trecut după ce a ispășit o pedeapsă de 16 ani.

VEZI ȘI: Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci ani mai devreme

Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă în Bihor spune că a încercat până în ultima clipă să se salveze. Bărbatul a sunat de mai multe ori la 112

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în mașina cuprinsă de flăcări
Știri
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în…
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Știri
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele nocturne pe rețelele sociale
Adevarul
Cine este tânăra din cercul apropiat al lui Trump care îi alimentează tiradele...
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Digi24
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și...
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Mediafax
Cine va fi viitorul premier al României? Pe cine PARIAZĂ piețele de predicții
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor.ro
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
Gandul.ro
Donald Trump a sosit la Beijing. Cum a fost primit președintele american pe aeroport
ULTIMA ORĂ
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în ...
Ei sunt tinerii care au murit în accidentul cumplit din Vrancea. Alex și Miruna au rămas captivi în mașina cuprinsă de flăcări
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!
Cele 2 zodii care ajung la despărțire până la sfârșitul lunii mai. Perioadă dificilă pentru acești ...
Cele 2 zodii care ajung la despărțire până la sfârșitul lunii mai. Perioadă dificilă pentru acești nativi
Alertă sanitară pe un vas de croazieră cu 1.700 de psageri! Un bărbat a murit
Alertă sanitară pe un vas de croazieră cu 1.700 de psageri! Un bărbat a murit
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, ...
Prezentatorul de la Antenă, îndrăgostit lulea după divorț! Și-a dus iubita într-o vacanță romantică, înainte de ziua ei de naștere
Cum a reușit un român să ia o cameră de lux în Egipt. Ce a predat la recepția hotelului
Cum a reușit un român să ia o cameră de lux în Egipt. Ce a predat la recepția hotelului
Vezi toate știrile