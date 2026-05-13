Dovada că Lora nu divorțează de Ionuț Ghenu. Artista a făcut imaginea publică!

În ultimele zile au apărut mai multe zvonuri, potrivit cărora Lora ar divorța de soțul ei, Ionuț Ghenu. Semnele de pe rețelele de socializare au întărit ideea, cu atât mai mult că a mers singură la nunta prietenei sale, Andreea Bălan. Cu toate acestea, artista a venit cu un răspuns ferm.

Lora și Ionuț Ghenu sunt un cuplu solid, iar asta se poate observa chiar în aceste zile, în care au ajuns subiect de discuție pe buzele tuturor. În ultima perioadă au apărut zvonuri care spuneau că lucrurile nu merg atât de bine în căminul lor conjugal, dar artista a ținut să demonteze orice curiozitate de acest fel.

Cum dovedește Lora că nu divorțează

Toate semnele de pe rețelele de socializare prevesteau un divorț, ei bine misterul a fost deslușit și asta pentru că Lora a venit în fața curioșilor să le demonstreze că nu au dreptate. Lipsa imaginilor cu cei doi și neparticiparea la diverse evenimente împreună, mai ales la nunta Andreei Bălan, au accentuat zvonul, conform cărora relația dintre ea și Ionuț Ghenu nu mai merge atât de bine ca înainte.

Pentru că vedeta nu a mai suportat să audă aceste speculații, a decis să pună punct. Aceasta a postat pe rețelele de socializare o imagine în care arată urmăritorilor ei faptul că poartă în continuare verigheta, un simbol al iubirii eterne. Mai mult decât atât, a încercuit bijuteria, pentru a scoate în evidență legătura puternică pe care o are cu soțul ei.

Ce a transmis Lora, după ce s-a spus că nu mai formează un cuplu cu Ionuț Ghenu

De asemenea, pe lângă imaginea postată, cântăreața a ținut să transmită și un mesaj ferm. Vedeta a mărturisit că într-adevăr nu a fost cu Ionuț la nunta Andreei Bălan, însă a fost cu o prietenă, acolo unde au petrecut pe cinste. Cu toate acestea, a subliniat că nu este cazul unui divorț.

Căutați în altă parte, că la mine nu e cazul (n.r. să divorțez) (…) Eu am fost la nunta Andreei cu o prietenă, am dansat până la 5 dimineața (…) Vă spun, unii oameni există pe lumea asta să strice pacea (…) Și oricât nu ai vrea tu să-i lași când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele mi se pare foarte…, a spus Lora pe Instagram.

