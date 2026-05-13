Lora chiar divorțează de Ghenu? Detaliul care o dă de gol la nunta Andreei Bălan

Deși relația dintre Lora și Ionuț Ghenu părea, până nu demult, una dintre cele mai solide povești de dragoste din showbiz-ul românesc, în ultima perioadă au început să apară tot mai multe semne care au stârnit suspiciuni în rândul fanilor. După mai bine de 11 ani petrecuți împreună, cei doi ajung din nou în centrul atenției, iar gesturile recente ale artistei au ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la situația actuală a mariajului lor.

Totul a plecat de la faptul că Lora și-a făcut apariția singură la nunta Andreei Bălan și a lui Victor Cornea, eveniment care a avut loc pe 10 mai și care a adunat numeroase nume sonore din lumea mondenă.

Absența lui Ionuț Ghenu nu a trecut deloc neobservată. De-a lungul anilor, cei doi au fost văzuți aproape mereu împreună la evenimentele importante. Toată lumea a remarcat imediat că artista a venit neînsoțită. Acest detaliu a alimentat rapid speculațiile privind existența unor probleme în cuplu.

Detaliul care a dat-o de gol pe Lora

Un alt amănunt a atras și mai mult atenția. Lora nu purta verigheta, alegând în schimb un inel supradimensionat, complet diferit de bijuteria cu care publicul era obișnuit. Gestul a fost interpretat de mulți drept un posibil indiciu că lucrurile dintre ea și soțul său nu ar mai fi la fel de armonioase ca în trecut.

Povestea de dragoste dintre Lora și Ionuț Ghenu a traversat însă numeroase etape de-a lungul anilor. Relația lor nu a fost lipsită de tensiuni sau diferențe de opinie, mai ales că ambii au personalități puternice și caractere ușor diferite. Deși au existat momente dificile și perioade în care au fost puși la încercare atât pe plan personal, cât și profesional, cei doi au reușit de fiecare dată să depășească obstacolele și să rămână împreună.

În trecut s-a vorbit inclusiv despre faptul că Ionuț Ghenu și-ar fi dorit, în anumite momente, să renunțe la colaborarea profesională cu artista, semn că presiunea dintre viața personală și cea profesională și-a spus uneori cuvântul. Cu toate acestea, relația lor a rezistat testului timpului. Prin urmare, după aproape un deceniu împreună au decis să își unească destinele și în mod oficial.

Lora și Ghenu s-au căsătorit în urmă cu doi ani

În 2024, cei doi au făcut pasul cel mare și au organizat atât cununia civilă, cât și ceremonia religioasă. Ei i-au avut aproape pe membrii familiei și prieteni apropiați. Evenimentul a fost unul discret, dar emoționant. Imaginile publicate atunci păreau să confirme că trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

Acum însă, apariția neînsoțită a Lorei la nunta Andreei Bălan și lipsa verighetei au reaprins zvonurile privind o posibilă criză în relația cu Ionuț Ghenu. Deocamdată, niciunul dintre cei doi nu a oferit declarații oficiale despre situația dintre ei. Însă, detaliile observate recent au fost suficiente pentru ca internauții să înceapă să își pună întrebări despre ceea ce se întâmplă, de fapt, în culisele căsniciei lor.

