Cresc pensiile cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția

Unul dintre cei mai influenți oameni din România susține că pensiile trebuie indexate de la 1 ianuarie 2027. El avertizează că pensionarii au ajuns într-o situație dramatică din cauza scumpirilor și a costurilor tot mai mari de trai.

În același timp, la București se vorbește despre o adevărată criză politică, în condițiile în care numirea unui nou guvern cu puteri depline pare tot mai departe. În acest context tensionat, discuțiile despre creșteri de pensii par greu de realizat.

De precizat este că pensiile nu au fost indexate nici la 1 ianuarie 2025 și nici la 1 ianuarie 2026. Cu toate astea, legea prevede foarte clar că acestea trebuie majorate anual, la începutul fiecărui an.

Potrivit legislației, procentul de indexare se calculează pe baza ratei medii anuale a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, conform lege5.ro.

Daniel Dăianu este președintele Consiliul Fiscal, instituție independentă care are rolul de a sprijini Guvernul și Parlamentul în elaborarea și evaluarea politicilor fiscal-bugetare. Consiliul Fiscal monitorizează sustenabilitatea finanțelor publice și analizează respectarea regulilor fiscale.

În acest context economic dificil, Daniel Dăianu a declarat, într-un mod prudent, că „salariile și pensiile trebuie indexate anul viitor”. Economistul vine și cu un argument concret: pensiile nu au mai fost indexate de doi ani, iar puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut considerabil din cauza inflației și a scumpirilor continue.

Pensionarii care vor beneficia de majorarea pensiilor

Indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 ar presupune un efort bugetar uriaș. Însă, calculele arată că seniorii ar putea primi sume importante în plus la venituri. În prezent, pensia medie este de aproximativ 2.820 de lei, iar potrivit formulei prevăzute de lege, majorarea ar trebui să includă rata inflației din 2025, estimată la 10%, la care se adaugă încă 2%, reprezentând 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Astfel, indexarea totală ar urma să fie de 12% la începutul anului 2027. În aceste condiții, pensia medie de 2.820 de lei ar putea ajunge la aproximativ 3.158 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 338 de lei pe lună.

Și pensionarii cu venituri mai mici sau mai mari ar urma să beneficieze de majorări consistente. De exemplu, pensionarii care încasează 4.000 de lei ar putea primi în plus aproape 480 de lei lunar. Pentru o pensie de 5.000 de lei, creșterea estimată ar fi de aproximativ 600 de lei.

