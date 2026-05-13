Acasă » Știri » Cel mai greu moment pentru mama lui Ioan Isaiu. Sfâșiată de durere, la priveghiul actorului

Cel mai greu moment pentru mama lui Ioan Isaiu. Sfâșiată de durere, la priveghiul actorului

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 11:57
Cel mai greu moment pentru mama lui Ioan Isaiu. Sfâșiată de durere, la priveghiul actorului
Mama lui Ioan Isaiu, sfâșiată de durere la priveghiul actorului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ultimele aplauze pentru Ioan Isaiu! Celebrul actor, care s-a stins din viață în mod fulgerător, este condus astăzi, 13 mai, pe ultimul drum. Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat i-au adus un ultim omagiu, iar mama actorului nu s-a desprins de lângă sicriu. Sfâșiată de durere, femeia și-a plâns fiul cu lacrimi amare.

Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, după ce sâmbătă, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București. Actorul ar fi suferit un infarct și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Mama lui Ioan Isaiu, sfâșiată de durere la priveghiul actorului

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Aici familia, colegii de breaslă, prietenii, dar și fanii s-au adunat să își ia rămas bun. Cu flori în mână și cu lacrimi în ochi, aceștia i-au adus un ultim omagiu regretatului actor.

Copleșită de durere, mama actorului nu s-a dezlipit nicio secundă de sicriul cu trupul neînsuflețit. Și-a plâns fiul cu lacrimi amare și cu greu a putut accepta sfârșitul tragic. Cei doi aveau o relație apropiată, iar în ultimul timp actorul i-a fost un real sprijin, căci acesta se confruntă cu unele probleme de sănătate.

Chiar și colegii actorului știau despre relația strânsă dintre cei doi. Ioan Isaiu era mereu cu gândul la mama sa și avea grijă ca acesteia să nu îi lipsească nimic.

„Dacă vreau să îmi amintesc ceva în mod deosebit despre Ioan Isaiu, despre Jovanni, nu sunt rolurile extraordinare. Noi ştim că era frumos şi că era talentat. O să-mi amintesc de colegul care nu a privit niciodată disprețuitor, de colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă şi eu joc pe scenă. Nu, priorităţile lui erau întotdeauna mama şi apoi teatrul”, a declarat actrița Elena Ivanca.

Din foaierul Teatruului Național din Cluj-Napoca, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost transportat la Dej, acolo unde astăzi, 13 mai, la ora 12 va avea loc slujba de înmormântare.

 

CITEȘTE ȘI:

Cum a apărut Medana la priveghiul lui Ioan Isaiu? Mesajul tulburător

Imagini dureroase cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu. Actorul a murit fulgerător la 56 de ani

 

Foto: Facebook, captură Observator

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Știri
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
Știri
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.
Digi24
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
go4it.ro
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS...
ULTIMA ORĂ
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ...
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
La ce distanță de ferma de unde a dispărut a fost găsit Alexandru. Ce făcea băiețelul când l-au ...
La ce distanță de ferma de unde a dispărut a fost găsit Alexandru. Ce făcea băiețelul când l-au văzut salvatorii
Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas ...
Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas surprinși
Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său
Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său
Cum arată casa în care locuiește Andreea Popescu, după divorț? Baie ca a ei, mai rar
Cum arată casa în care locuiește Andreea Popescu, după divorț? Baie ca a ei, mai rar
Vezi toate știrile