Cel mai greu moment pentru mama lui Ioan Isaiu. Sfâșiată de durere, la priveghiul actorului

Ultimele aplauze pentru Ioan Isaiu! Celebrul actor, care s-a stins din viață în mod fulgerător, este condus astăzi, 13 mai, pe ultimul drum. Cei care l-au cunoscut și l-au apreciat i-au adus un ultim omagiu, iar mama actorului nu s-a desprins de lângă sicriu. Sfâșiată de durere, femeia și-a plâns fiul cu lacrimi amare.

Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, după ce sâmbătă, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București. Actorul ar fi suferit un infarct și, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Mama lui Ioan Isaiu, sfâșiată de durere la priveghiul actorului

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Aici familia, colegii de breaslă, prietenii, dar și fanii s-au adunat să își ia rămas bun. Cu flori în mână și cu lacrimi în ochi, aceștia i-au adus un ultim omagiu regretatului actor.

Copleșită de durere, mama actorului nu s-a dezlipit nicio secundă de sicriul cu trupul neînsuflețit. Și-a plâns fiul cu lacrimi amare și cu greu a putut accepta sfârșitul tragic. Cei doi aveau o relație apropiată, iar în ultimul timp actorul i-a fost un real sprijin, căci acesta se confruntă cu unele probleme de sănătate.

Chiar și colegii actorului știau despre relația strânsă dintre cei doi. Ioan Isaiu era mereu cu gândul la mama sa și avea grijă ca acesteia să nu îi lipsească nimic.

„Dacă vreau să îmi amintesc ceva în mod deosebit despre Ioan Isaiu, despre Jovanni, nu sunt rolurile extraordinare. Noi ştim că era frumos şi că era talentat. O să-mi amintesc de colegul care nu a privit niciodată disprețuitor, de colegul care nu se bătea cu pumnul în piept că mama e bolnavă şi eu joc pe scenă. Nu, priorităţile lui erau întotdeauna mama şi apoi teatrul”, a declarat actrița Elena Ivanca.

Din foaierul Teatruului Național din Cluj-Napoca, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost transportat la Dej, acolo unde astăzi, 13 mai, la ora 12 va avea loc slujba de înmormântare.

