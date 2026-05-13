Acasă » Știri » Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului

Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului

De: Redacția CANCAN 13/05/2026 | 12:00
Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului
Ferry Fodor și Călin Cămărășan vin la „Podcast cu Prioritate” #100 by ProMotor. Despre Africa Eco Race, rally raid și provocările motorsportului
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Luni, 18 mai, de la ora 12:00, ProMotor publică pe canalul de YouTube ProMotor România episodul cu numărul 100 din seria „Podcast cu Prioritate”, un episod special dedicat aventurii, motorsportului și pasiunii pentru motociclete și nu numai.

Invitații acestei ediții sunt Ferry Fodor și Călin Cămărășan, doi campioni care au format o echipă solidă și care au reușit să ducă la capăt una dintre cele mai dificile competiții de rally raid din lume: Africa Eco Race.

Ferry Fodor și Călin Cămărășan, la „Podcast cu Prioritate”

Moderat de Marius Vișan, episodul aduce în prim-plan experiențele reale trăite în deșert, momentele-limită din competiție și provocările pe care publicul nu le vede în imaginile spectaculoase de pe social media sau din transmisiunile oficiale.

Discuția merge dincolo de motorsport și atinge teme precum disciplina, presiunea psihică din cursele de anduranță, relația dintre coechipieri și sacrificiile necesare pentru a concura la nivel internațional. Ferry Fodor și Călin Cămărășan vor povesti cum a început colaborarea dintre ei, cine a făcut primul pas spre această aventură și ce îi ajută să funcționeze ca echipă în condiții extreme.

Pe lângă partea competițională, episodul surprinde și culisele participării într-un rally raid internațional: pregătirea logistică, costurile unei astfel de aventuri, adaptarea la condițiile dure din Africa și modul în care o astfel de experiență schimbă perspectiva asupra motorsportului și a limitelor personale.

Cum arată cu adevărat Africa Eco Race

Episodul 100 din „Podcast cu Prioritate” include și povești despre cele mai grele momente din Africa Eco Race, situațiile în care abandonul părea inevitabil, dar și lecțiile personale învățate după o competiție care împinge limitele fizice și mentale.

Totodată, cei doi invitați vor vorbi despre planurile pentru 2026-2027, despre posibilitatea unei noi participări internaționale și despre obiectivele realiste pentru următoarele competiții. În discuție va fi abordată și importanța lui Mani Gyenes în lumea rally-raid-ului și a motociclismului de anduranță, pilotul român fiind una dintre cele mai importante prezențe ale României la Dakar și un reper pentru acest sport.

Episodul aniversar „Podcast cu Prioritate” #100 va putea fi urmărit pe canalul de YouTube ProMotor România, luni, 18 mai, începând cu ora 12:00.

Podcastul este susținut de Vlad Cazino, partener al acestui episod special din „Podcast cu Prioritate”, dedicat aventurii, motorsportului și poveștilor autentice.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Știri
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
Știri
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Mediafax
„Farfuria hoțului”. O țară din Europa taxează clienții care împart mâncarea la restaurant
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe longevitate: ce funcționează cu adevărat
Adevarul
Regulile de aur ale magnatului excentric care refuză să îmbătrânească, cheltuind milioane pe...
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.
Digi24
Mesajul Alexandrei Căpitănescu, înainte de a doua semifinală Eurovision.
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
Click.ro
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
Promotor.ro
Ce a găsit un youtuber într-o hală uriașă din Europa a surprins internetul
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
go4it.ro
Reduceri LIDL la scule fără fir Parkside și alte gadgeturi utile
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Descopera.ro
Canadienii pregătesc un nou telescop spațial! Ce va căuta?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS pe 2026. Cu cât a scăzut economia
Gandul.ro
Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică. O confirmă primele date oficiale ale INS...
ULTIMA ORĂ
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Moment incredibil surprins de un român în Times Square. Trecătorii s-au oprit să privească
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ...
Lidia Buble a uimit-o pe mama ei. Cum arată pantofii tip ”franzelă” pe care îi poartă cântăreața: ”Dubioși”
La ce distanță de ferma de unde a dispărut a fost găsit Alexandru. Ce făcea băiețelul când l-au ...
La ce distanță de ferma de unde a dispărut a fost găsit Alexandru. Ce făcea băiețelul când l-au văzut salvatorii
Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas ...
Răzvan Kovacs, gest neașteptat cu Ema Oprișan, deși era împreună cu Ella Vișan. Toți au rămas surprinși
Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său
Final fericit în Sibiu! Copilul de 5 ani, găsit după ce s-a rătăcit de tatăl său
Cum arată casa în care locuiește Andreea Popescu, după divorț? Baie ca a ei, mai rar
Cum arată casa în care locuiește Andreea Popescu, după divorț? Baie ca a ei, mai rar
Vezi toate știrile