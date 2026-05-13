O fetiță de 10 ani s-a aruncat de la etajul patru pentru a scăpa de flăcări. Micuța a supraviețuit ca prin minune

De: Elisa Tîrgovățu 13/05/2026 | 12:26
Sursa foto: France 3
O minoră de 10 ani a sărit de la etajul al patrulea al unui bloc. Fetița a încercat să scape dintr-un apartament cuprins de flăcări. În locuință se mai aflau doi copii, unul de 4 și celălalt de 10 ani, care au rămas blocați până la intervenția salvatorilor.

Incendiul a izbucnit în cursul zilei de sâmbătă, 9 mai 2026, într-un imobil din cartierul Plaine d’Ozon, în Châtellerault, departamentul Vienne din Franța. Flăcările au afectat un apartament aflat la etajul patru al clădirii, în zona Place Winston Churchill. Potrivit primăriei din Châtellerault, incendiul de intensitate mare „s-a deplasat la etajul al patrulea al unui imobil”.

În momentul în care incendiul a izbucnit, cei trei copii se aflau în apartament. Pentru a scăpa din calea flăcărilor, fetița în vârstă de 10 ani a ajuns pe balcon și s-a aruncat de la etaj.

Minora a supraviețuit ca prin minune

Copila a fost găsită ulterior la baza blocului, căzută într-un tufiş de trandafiri, fiind preluată imediat de echipajele medicale sosite la fața locului. Ea a suferit răni la un picior și la o încheietură, fiind transportată la spitalul din Poitiers.

Deși medicii au considerat inițial că starea sa este gravă, autoritățile au anunțat ulterior că viața fetei nu este în pericol, iar evoluția acesteia este favorabilă.

Până la sosirea pompierilor, mai mulți vecini au încercat să intervină după ce au auzit două explozii puternice. Oamenii au încercat să spargă ușa apartamentului pentru a-i salva pe ceilalți doi copii rămași în interior. Mama minorilor a ajuns la fața locului după sosirea echipajelor de intervenție.

În zonă au fost mobilizate forțe importante de intervenție, inclusiv pompieri și echipaje medicale ale SAMU, fiind instalat și un post medical avansat pentru acordarea rapidă a îngrijirilor.

În total, șase persoane au fost rănite, printre care și doi pompieri. Cinci dintre victime au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum.

Totodată, la centrul social din cartierul Ozon a fost deschisă o celulă de urgență medico-psihologică pentru sprijinirea persoanelor afectate de tragedie.

Autoritățile locale au transmis că incendiul a fost ținut sub control și nu s-a extins la celelalte locuințe din bloc. Însă, două apartamente au rămas inaccesibile.

Parchetul din Vienne a anunțat că ancheta este în desfășurare. Investigațiile au fost încredințate DIPN 86 pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

