Momentul în care Carmen Grebenișan nu s-a mai putut abține și a clacat în fața lui Denise Rifai

De: Alina Drăgan 13/05/2026 | 13:05
Recent, Carmen Grebenișan a fost prezentă în cadrul noii emisiuni a lui Denise Rifai. Blondina a făcut mai multe dezvăluiri din viața sa, însă discuția a ajuns și într-un punct sensibil, iar influencerița nu s-a mai abținut. A clacat în fața prezentatoarei. Ce a emoționat-o până la lacrimi pe Carmen Grebenișan?

Carmen Grebenișan a fost prezentă în platoul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1. Influencerița s-a deschis în fața lui Denise Rifai și s-a emoționat până la lacrimi atunci când a vorbit despre momentul în care fiul său, Kadri, a venit pe lume.

Atunci când blondina și-a amintit de momentul nașterii a clacat și a izbucnit în lacrimi. Și-a dorit din plin să trăiască această experiență, așa că a ales o naștere în apă. A vrut să simtă tot și să fie prezentă în fiecare secundă.

„Eu mi-am dorit, dacă se poate, să nasc, să simt totul. Îmi place să simt ce e rău și ce e bine. Îmi place să simt, căci mi se pare că asta e esența vieții și ăsta e scopul meu: să simt. Și atunci când simți tot, trăiești, indiferent că e bine sau că e rău, și am simțit la maximum. Mi-am amintit acum momentele acelea. Îmi amintesc tot, fiecare secundă”, a declarat Carmen Grebenișan, cu ochii în lacrimi.

Carmen Grebenișan nu s-a mai putut abține / Foto: Captură Antena 1

„Eu credeam că pot să fac un vlog”

De asemenea, Carmen Grebenișan a mai mărturisit că și-a dorit să documenteze întreaga naștere. Intenționa să filmeze un vlog cu momentul special, însă nu a mai fost în stare. A avut parte de un travaliu scurt, dar extrem de dureros, așa că visul vlogului s-a spulberat.

„Eu credeam că pot să fac un vlog, dar nu am mai fost în stare, pentru că au început contracțiile dimineața. Am fost foarte fericită că în sfârșit nasc, pentru că mă simțeam destul de greoaie din toate punctele de vedere.

În momentul în care au început contracțiile m-am bucurat, am plecat către spital. Am avut norocul de a avea un travaliu scurt, dar a fost foarte intens (…) Picam din picioare în genunchi și vomitam de la durerile de travaliu”, a mai spus Carmen Grebenișan.

 

