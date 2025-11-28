Acasă » Știri » Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid

Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid

De: Anca Chihaie 28/11/2025 | 13:22
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid
Carmen Grebenișan
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa, la două luni după ce a devenit mamă pentru prima oară. Venirea pe lume a micuțului Kadri, fiul ei și al partenerului ei, Cristi, a deschis pentru influenceriță un capitol nou, plin de emoție, responsabilitate și transformări firești, dar și de surprize plăcute în ceea ce privește recuperarea sa fizică.

Deși experiența perioadei de după naștere este diferită pentru fiecare femeie, Carmen a descoperit că organismul ei a răspuns extrem de bine la schimbările majore prin care a trecut. Recuperarea s-a desfășurat într-un ritm alert, lucru care i-a dat încredere și i-a permis să revină mai repede la un stil de viață activ. Un rol important l-a avut faptul că, pe toată durata sarcinii, s-a menținut în formă și a continuat să facă mișcare în mod constant. Practica sportului înainte și în timpul celor nouă luni, precum și exercițiile de mobilitate și stretching, au contribuit la menținerea elasticității musculare și la pregătirea corpului pentru travaliu și perioada de recuperare.

Cum s-a recuperat Carmen Grebenișan după sarcină

De asemenea, regimul alimentar echilibrat și suplimentele administrate sub supraveghere medicală au susținut procesul fiziologic firesc prin care trece o nouă mamă. Împreună, aceste elemente au constituit baza unei reveniri rapide, într-un mod sănătos și fără presiune asupra propriului corp. Pentru Carmen, revenirea după naștere nu a fost o cursă pentru atingerea unei anumite imagini, ci un proces natural în care și-a ascultat organismul și l-a lăsat să se refacă în ritmul său.

TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
foto: Instagram

„Doamna doctor mi-a zis că nu am niciun semn/urmă fizică prin care să se simtă faptul că am născut natural (…) Corpul își revine dacă ai grijă de el, atât înainte de sarcină, în timp și după. Fără presiune, cu echilibru.
Am avut „noroc” de recuperare rapidă. Doamna doctor mi-a zis că faptul că nu am avut fisuri/rupturi ține și de mine, că făcusem sport înainte și stretching mult în timpul sarcinii, ține și de suplimentele pe care le iau și le-am luat în sarcină și de dieta bogată în grăsimi sănătoase”, a transmis Carmen Grebenișan, pe Instagram.

Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

Probleme de sănătate pentru Carmen Grebenișan! A comis-o și medicul ei a certat-o: „A zis că nu trebuia…”

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
Știri
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se…
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Știri
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din...
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România,...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta ...
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul ...
Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea”
Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare ...
Alimentul care te ajută să slăbești și te face fericit, potrivit dr. Mihaela Bilic: „Dă stare de bine în creier”
Vezi toate știrile
×