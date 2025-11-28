Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai intense și frumoase perioade din viața sa, la două luni după ce a devenit mamă pentru prima oară. Venirea pe lume a micuțului Kadri, fiul ei și al partenerului ei, Cristi, a deschis pentru influenceriță un capitol nou, plin de emoție, responsabilitate și transformări firești, dar și de surprize plăcute în ceea ce privește recuperarea sa fizică.

Deși experiența perioadei de după naștere este diferită pentru fiecare femeie, Carmen a descoperit că organismul ei a răspuns extrem de bine la schimbările majore prin care a trecut. Recuperarea s-a desfășurat într-un ritm alert, lucru care i-a dat încredere și i-a permis să revină mai repede la un stil de viață activ. Un rol important l-a avut faptul că, pe toată durata sarcinii, s-a menținut în formă și a continuat să facă mișcare în mod constant. Practica sportului înainte și în timpul celor nouă luni, precum și exercițiile de mobilitate și stretching, au contribuit la menținerea elasticității musculare și la pregătirea corpului pentru travaliu și perioada de recuperare.

Cum s-a recuperat Carmen Grebenișan după sarcină

De asemenea, regimul alimentar echilibrat și suplimentele administrate sub supraveghere medicală au susținut procesul fiziologic firesc prin care trece o nouă mamă. Împreună, aceste elemente au constituit baza unei reveniri rapide, într-un mod sănătos și fără presiune asupra propriului corp. Pentru Carmen, revenirea după naștere nu a fost o cursă pentru atingerea unei anumite imagini, ci un proces natural în care și-a ascultat organismul și l-a lăsat să se refacă în ritmul său.

„Doamna doctor mi-a zis că nu am niciun semn/urmă fizică prin care să se simtă faptul că am născut natural (…) Corpul își revine dacă ai grijă de el, atât înainte de sarcină, în timp și după. Fără presiune, cu echilibru.

Am avut „noroc” de recuperare rapidă. Doamna doctor mi-a zis că faptul că nu am avut fisuri/rupturi ține și de mine, că făcusem sport înainte și stretching mult în timpul sarcinii, ține și de suplimentele pe care le iau și le-am luat în sarcină și de dieta bogată în grăsimi sănătoase”, a transmis Carmen Grebenișan, pe Instagram.

