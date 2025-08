Probleme de sănătate pentru Carmen Grebenișan! A comis-o și medicul ei a certat-o: „A zis că nu trebuia...”

Carmen Grebenișan, aflată pe ultima sută de metri înainte de a deveni mamă, a primit un avertisment serios de la medicul care îi monitorizează sarcina. Deși a avut grijă de stilul ei de viață, a făcut sport, a mâncat sănătos și a fost atentă la fiecare pas, se pare că a comis o greșeală importantă, iar medicul a fost nevoit să o tragă de mânecă. Iată ce probleme a întâmpinat influencerița!

Carmen Grebenișan a fost la un control de rutină și a aflat că stilul ei activ nu mai e deloc potrivit pentru trimestrul trei de sarcină. Medicul i-a atras atenția în special asupra timpului petrecut în picioare și a efortului de la sală, considerat mult prea intens pentru această etapă.

După acest semnal de alarmă, blondina a decis să își schimbe complet rutina: mai puțin sport, mai multă odihnă. Carmen Grebenișan a recunoscut că simte contracții în fiecare zi și că bebelușul e deja pregătit de venirea pe lume.

„Am fost la controlul de morfologie. M-a tras puțin de urechi doamna doctor. A zis că nu trebuia să stau în picioare așa de mult timp și că totuși sunt în trimestrul trei. Nu pot să am activitatea pe care o aveam înainte. Cert este că trebuie să avem grijă, deși eu nu am simțit neapărat că este prea mult. S-ar putea să fie prea mult pentru corp. Copilul deja s-a așezat cu capul în jos și burtica a coborât. Am contracții zilnic, o dată la câteva ore sau mai des”, a spus Carmen Grebenișan.