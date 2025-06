Carmen Grebenişan urmează să devină mama pentru prima dată în doar câteva luni. Blondina este în culmea fericirii, dar totodată are şi multe temeri legate de acest moment. Până îşi va ţine băieţelul în braţe, influenceriţa profită din plin de timpul liber pe care-l mai are. CANCAN.RO a surprins-o recent la o plimbare prin parc. Îmbrăcată într-o ţinută lejeră, dar care îi scoate burtica în evidenţă, vedeta, însoţită de partenerul său a luat la pas aleile din Herăstrău.

La începutul lunii mai, Carmen Grebenişan a dat vestea cea mare. Influenceriţa a publicat o imagine cu ecografia şi le-a dezvăluit celor care o urmăresc că minunea „s-a produs” în vacanţa din Miami. De atunci, blondina a început să fie mult mai atentă la stilul său de viaţă, dar totodată nu a renunţat la planurile pe care le avea. CANCAN.RO a surprins-o la scurt timp la malul mării la petrecerile organizate de Ziua Muncii. Atunci a fost şi prima dată când vedeta şi-a etalat burtica de gravidă (VEZI AICI IMAGINILE)

Carmen Grebenişan nu scoate sportul din rutină

Vedeta a avut întotdeauna grijă la felul în care arată, cu atât mai mult în această perioadă. Drept dovadă, recent a decis să-l ia pe viitorul tătic şi să facă puţină mişcare în aer liber. Şi-a ales o ţinută lejeră formată dintr-un top, o fustiţă scurtă şi o bluză cu mânecă lungă peste, şi-a prins părul într-o coadă şi a luat-o la pas. Dacă nu ar fi anunţat că este însărcinată, cu greu am fi observat. Carmen se menţine într-o formă de zile mari! Pe parcursul plimbării, blondina şi partenerul ei au discutat cel mai probabil ce mai au de pus la punct pentru ziua în care-şi vor duce acasă băieţelul.

Chiar recent, Carmen le cerea sfaturi urmăritoarelor sale cu privire la experienţa pe care au avut-o cu bonele. Tânăra mărturisea că deocamdată nu a luat o decizie în această privinţă, crede că ar avea nevoie de ajutor, dar încă nu ştie dacă aceasta este soluţia cea mai bună.

Celebra influenceriţă, probleme în primele luni de sarcină

Vestea că o să devină mamă a adus multă bucurie atât pentru blondină, cât şi pentru cei din jurul său. Doar că, starea sa de sănătate din ultima vreme nu a fost mereu bună, iar în urmă cu doar câteva zile a anunţat că se confruntă cu stările de rău specifice gravidelor, dar ceva mai accentuate.

„Săptămâna 12 de sarcina m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita, instant. Am fugit la baia, am vomitat bilă, că n-avea nimic în stomac, un lichid cald, galben-amărui. Am băut un pic de apă, am mai vomitat iar, am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus pana în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri, pentru că nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apa, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama ca nu e că nu pot să mănânc, nu pot bea apă.

Și i-am dat și un mesaj doamnei doctor. Mi-a zis că să merg de urgență la perfuzie, că sunt simptome de disgravidie. 8% dintre femei se confruntă cu așa ceva și le compătimesc. Sunt privilegiată că pot să stau acasă în perioada asta. Sunt alte femei care lucrează 8 ore în picioare, nici nu vreau să-mi imaginez îmi vine să plâng când mă gândesc. Treaba asta se întâmplă de la un hormon care există într-o calitate foarte mare în lunile astea”, a spus Carmen Grebenișan. (VEZI AICI DECLARAŢIA COMPLETĂ)

