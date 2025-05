Probleme de sănătate pentru graviduța Carmen Grebenișan! A ajuns pe perfuzii: „Nu pot să…”

Carmen Grebenișan trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Tânăra a anunțat recent că urmează să devină mămică pentru prima oară, iar vestea a adus multă bucurie printre fanii săi. Însă se pare că blondina nu se numără printre graviduțele norocoase, iar primele săptămâni de sarcină au venit cu multe probleme și multe stări de rău. A ajuns la perfuzii și nu mai poate mânca aproape nimic.

După mariajul eșuat cu Alex Militaru, Carmen Grebenișan pare că și-a găsit fericirea în brațele noului său iubit. Cei doi se cunosc de mulți ani, din facultate, însă abia recent s-au reconectat și au început o frumoasă poveste de iubire, care o să fie trăită, în curând, în trei. Însă, până atunci, Carmen Grebenișan pare că are de trecut prin niște încercări destul de grele.

Așa cum spuneam, deși vestea că o să devină mamă a adus multă bucurie pentru Carmen Grebenișan, acum tânăra trece printr-o perioadă destul de dificilă. Aceasta nu se confruntă doar cu stările de rău specifice gravidelor, iar în cazul său lucrurile par să fie ceva mai grave.

Mai exact, de câteva zile, Carmen Grebenișan se confruntă cu stări puternice de rău. Nu poate mânca, abia poate bea apă și a stat numai la pat. Alarmată de ce se întâmplă, blondina a ajuns la medic, iar diagnosticul primit a fost: disgravidie. Influencerița a ajuns imediat pe perfuzii și le-a povestit și fanilor din mediul online despre „calvarul” prin care trece acum.

„Săptămâna 12 de sarcina m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita, instant. Am fugit la baia, am vomitat bilă, că n-avea nimic în stomac, un lichid cald, galben-amărui. Am băut un pic de apă, am mai vomitat iar, am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus pana în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri, pentru că nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc. Am mai băut un pic de apa, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama ca nu e că nu pot să mănânc, nu pot bea apă.

Și i-am dat și un mesaj doamnei doctor. Mi-a zis că să merg de urgență la perfuzie, că sunt simptome de disgravidie. 8% dintre femei se confruntă cu așa ceva și le compătimesc. Sunt privilegiată că pot să stau acasă în perioada asta. Sunt alte femei care lucrează 8 ore în picioare, nici nu vreau să-mi imaginez îmi vine să plâng când mă gândesc. Treaba asta se întâmplă de la un hormon care există într-o calitate foarte mare în lunile astea

E rău, dar trebuie să mă țin. Unele corpuri sunt mai sensibile la acest hormon. Am pijamaua pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care am fost… în care mi-am simțit ciudat. Într-o zi am fost foarte obosită, tensiune scăzută și am avut palpitații. Am putut să mănânc două guri de banană, este ora 6 sau 7 seara, două guri de banană azi și în jumătate dintr-un cracker și miros o pungă de mentă în pat. Mă chinui să mă concentrez să nu vomit, ca să pot să rămân hidratată, pentru că beau apă foarte încet cu paiul”, a spus Carmen Grebenișan.