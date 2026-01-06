Acasă » Știri » Celebrele războaie uitate ale lui Piedone cu căruțașii din România anilor 2000

Celebrele războaie uitate ale lui Piedone cu căruțașii din România anilor 2000

De: Paul Hangerli 07/01/2026 | 00:30
Celebrele războaie uitate ale lui Piedone cu căruțașii din România anilor 2000
Piedone, sursa- OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO

Bucureștiul începutului de ani 2000, între ordine publică, scandal și spectacol. În 2026, când Capitala arată altfel și memoria publică e selectivă, merită să ne amintim un capitol de folclor urban dur: confruntările de la începutul anilor 2000 dintre administrația Sectorului 6, condusă de Cristian Popescu Piedone, și căruțașii veniți din jurul Bucureștiului. Au fost ani de declarații explozive, confiscări, amenzi uriașe, proteste și imagini care au făcut istorie de tabloid.

La începutul anilor 2000, Sectorul 6 devenise scena unui conflict repetitiv și tensionat: autoritățile locale versus căruțașii care intrau în oraș pentru a strânge materiale reciclabile. Conform legii, căruțele trase de cai nu aveau voie în Capitală, iar administrația a decis să aplice regula fără menajamente.

Piedone și căruțașii din România anilor 2000

Au urmat confiscări, depozitări la ADP și amenzi care, adunate, ajungeau la sume amețitoare. Într-un episod notoriu, 26 de căruțe au fost returnate proprietarilor contra unei taxe de depozitare, iar declarațiile oficiale au inflamat spiritele.

Piedone, pe atunci inspector-șef în Primăria Sectorului 6, a devenit personaj central printr-un limbaj tranșant, menit să transmită fermitate. De cealaltă parte, căruțașii protestau, argumentând că munca lor – colectarea deșeurilor – era o sursă de trai și un serviciu implicit pentru oraș. Frica de acumularea amenzilor era reală: sancțiuni vechi, transformate în zile de detenție, făceau ca întoarcerea în zonele de baștină să fie riscantă.

Scandările din fața porților ADP, tensiunea dintre poliție și protestatari și spectacolul mediatic au creat o narațiune care a depășit simpla aplicare a legii. Era, de fapt, o confruntare între două lumi: orașul care voia ordine și periferia care căuta supraviețuire. Iar declarațiile dure au devenit coloana sonoră a epocii.

 „Circul Foamei” din Lujerului: epicentrul evacuărilor

Un alt front al acelor ani s-a deschis la „Circul Foamei” din Lujerului, o construcție neterminată din Epoca de Aur, transformată în adăpost improvizat. Acolo trăiau familii fără acte, cerșetori, oameni veniți din canale sau din marginea orașului. Când autoritățile au decis „curățarea” zonei, operațiunea a fost una amplă și intens mediatizată.

Diminețile de intervenție arătau ca un platou de filmare: polițiști, inspectori, utilaje, camere de televiziune. Evacuările au scos la iveală locuințe improvizate, dar și o formă de viață adaptată: sobe, aragazuri, animale, improvizații care, pentru locatari, erau „acasă”. Dialogurile, replicile spontane și reacțiile oamenilor au devenit parte din memoria colectivă, uneori cu umor involuntar, alteori cu dramatism pur.

Autoritățile vorbeau despre prevenirea actelor antisociale și siguranță publică. Locatarii vorbeau despre nevoi, boală, lipsa alternativelor. Între cele două perspective, presa a surprins un „râsu’-plânsu’” urban, în care evacuarea nu era un final, ci un episod: mulți plecau, doar pentru a se întoarce. Capitala oferea mai multe șanse decât orice alt loc.

Moștenirea unui conflict și amintirea din 2026

Privite de la distanța anului 2026, „războaiele” lui Piedone cu căruțașii par un amestec de autoritate, populism, legislație aplicată brutal și realități sociale ignorate. Atunci, discursul public era mai puțin nuanțat, iar soluțiile – rapide și dure. Rezultatul? Conflicte recurente, imagini memorabile și o polarizare clară.

Aceste episoade au lăsat urme în felul în care orașul a vorbit despre ordine publică și incluziune. Au arătat limitele intervențiilor punctuale și nevoia de politici sociale coerente. În lipsa lor, istoria se repeta: evacuări, amenzi, reveniri.

Astăzi, când vorbim despre regenerare urbană și integrare, e util să ne amintim acele vremuri nu pentru a le glorifica, ci pentru a înțelege ce nu a funcționat și a nu uita de unde am plecat. Bucureștiul a fost, și rămâne, un oraș al contrastelor. Iar începutul anilor 2000 a fost perioada în care aceste contraste au explodat la vedere, sub luminile camerelor, într-un spectacol dur care încă merită analizat.

Piedone, mesaj pentru soția lui în ziua în care au împlinit 37 de ani de căsnicie: ”Asta ar fi exclus-o, draga mea, din stenograme”

Piedone, trimis în judecată de DNA! Ce probe s-au adunat la rechizitoriu împotriva fostului șef ANPC

