Piedone, mesaj pentru soția lui în ziua în care au împlinit 37 de ani de căsnicie: ”Asta ar fi exclus-o, draga mea, din stenograme”

Dragoste cu năbădăi între Cristian Popescu Piedone și Iulia! Fostul șef ANPC i-a făcut o declarație de-a dreptul emoționantă femeii care i-a dăruit doi copii, cu toate că relația lor nu era una roz în urmă cu doar câteva luni. Află în articol!

Piedone și soția lui, Iulia, sunt căsătoriți de peste trei decenii și au împreună doi copii. De-a lungul căsniciei lor, relația a fost presărată cu bune și rele, la fel ca oricare alta. Totuși, în urmă cu doar câteva luni, cei doi păreau că sunt la un pas de despărțire.

Piedone și Iulia, dragoste cu năbădăi

După ce a fost plasat sub control judiciar și a primit interzis în a-și exercita funcția de șef al Autorității pentru Protecția Consumatorilor, Piedone a atras atenția cu o conversație telefonică dintre el și soție care nu era deloc încântată și îi adresa cuvinte dure.

„Popescu Iulia: Cine mai e acolo? Licu Cristian Gabriel:… doamnele…soțiile lor! Popescu Iulia: Doamnele? Îi dai telefonul puțin la ureche? Popescu Cristian Victor Piedone: Da, iubire! Popescu Iulia: Mă nenorocitule! Mă, nenorocitule! Mă, râsul lumii, mă! Cât ne mai chinui mă, nenorocitule? Treci în camera, că îmi plânge copilul cu lacrimi amare pe obraz! Popescu Cristian Victor Piedone: Cine plânge? Popescu Iulia: Intră în camera f…(îi adresează injurii)… de bețiv! Popescu Cristian Victor Piedone: Cine plânge? Popescu Iulia: Vino în camera f…(îi adresează injurii), râsul lumii! Râsul lumii! Vino în cameră!”

Ei bine, aceste momente au fost lăsate uitării de cei doi. Recent, cu ocazia sărbătoririi celor 37 de ani petrecuți împreună, fostul șef ANPC i-a transmis soției lui un mesaj cu adevărat emoționant și plin de iubire.

„La mulți ani, împreună, frumoasa mea doamnă 37 de ani, astăzi, de când Bunul Dumnezeu și frumusețea ta ne-au unit întru viața aceasta. Și-n toate cele care vor urma… 37 de ani, cât vreo 13 500 și ceva de zile. Cu iubire, cu copii, cu nepoței, cu noroaiele unora, cu pușcăria mea cea dictată și… cu stenograme d-alea nebinecuvântate! Îți mulțumesc, Iulia, că-n 37 de ani cu de toate ți-ai lăsat inima lângă inima mea! Și m-ai mângâiat și m-ai oblojit și m-ai îmbrățișat și m-ai ridicat mereu si… necondiționat! Te iubesc cu toată ființa mea! (Asta… clar ar fi exclus-o, draga mea, din stenograme)”, a scris Cristian Popescu Piedone.

