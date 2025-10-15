BREAKING | Piedone, trimis în judecată de DNA! Ce probe s-au adunat la rechizitoriu împotriva fostului șef ANPC

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au trimis în judecată pe Cristian Popescu Piedone. Fostul șef ANPC va avea de dat explicații în dosarul în care a fost acuzat că și-a anunțat controlul la un hotel din Sinaia. Ce probe s-au adunat la rechizitoriu împotriva fostului edil aflați în rândurile următoare!

Miercuri, 15 octombrie 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anuțat oficial că Popescu Piedone a fost trimis în judecată. Fostul șef ANPC este vizat într-un dosar – de pe vremea când ocupa funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – în care este acuzat că a anunțat reprezentanții Hotelului Internațional din Sinaia despre un control ce urma să-l efectueze acolo.

Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA

În luna martie, Piedone, în calitate de președinte al ANPC, ar fi anunțat un angajat al Hotelului Internațional din Sinaia de faptul că urmează să efectueze un control, în aceeași zi, la unitatea hotelieră respectivă.

”În cauza mediatizată prin comunicatele nr. 422/VIII/3 și 420/VIII/3 din 22 iulie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului POPESCU CRISTIAN VICTOR PIEDONE, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, se arată în decizia DNA.

Cum a încălcat legea Cristian Popescu Piedone

De asemenea, fostul edil le-ar fi dat angajaților indicații și îndrumări despre modul de pregătire a spațiilor din hotel (bucătărie, camere, spații comune etc) – pentru evitarea sancțiunilor. Conform stenogramelor apărute în spațiul public, Piedone l-ar fi sunat pe Marin Mihai Daniel, o veche cunoștință și angajat al hotelului din Sinaia, de pe telefonul șoferului său personal – vezi AICI stenogramele.

În urma verificărilor, inspectorii ANPC nu au aplicat sancțiuni sau avertismente. Dosarul a fost trimis spre judecată la Tribunalul Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

”În data de 07 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor. În concret, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea”, se mai arată în comunicat.

