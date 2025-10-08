Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC

Cristian Popescu Piedone a reușit să câștige simpatia românilor prin transparența de care a dat dovadă, dar și prin felul în care se lupta pentru drepturile consumatorilor. Chiar dacă a fost demis din funcție, acesta își păstrează relația cu publicul și le oferă în continuare oamenilor sfaturi legate de alimente. Ce a avut de spus despre parizerul din comerț? Află în rândurile de mai jos!

Fostul șef ANPC nu are deloc o impresie bună despre produsele din comerț și nu se ferește să scoată la iveală secrete sau să le dea românilor în continuare sfaturi benefice.

Piedone a spus adevărul despre parizer

De curând, Piedone a vorbit despre un produs iubit de majoritatea românilor. Parizerul este gustos, accesibil ca preț și specific meselor românești, așa că are un număr mare de fani. Deși nu recomandă absolut deloc parizeul din comerț, fostul edil al Sectorului 5 din București a venit cu o variantă mai bună pentru cei care nu pot renunța la acest produs: parizerul bio.

El a explicat că mușchiul file de porc este injectat cu soluții care îi schimbă textura și calitatea. Mai mult, parizerul din comerț ar conține sare, apă și aditivi alimentari.

„Dacă vă aduceți aminte, am fost prin fabrici și la mari producători de mezeluri, să văd cum se face parizerul, cum se procesează carnea… Mușchiul file de porc, un mușchi normal nu este mare, este mic. Sunt injectate, sunt soluții legale, dar nu mai vorbim de natural. Se pun sare, apă, aditivi alimentari, care îl și conservă. Lăsați o felie, dacă luați de la un producător local cu produse bio autentice, tăiați o felie de aceea și una din magazin. Cel bio se strică, cel din magazin rezistă, curge apa din ele, iese sarea din el și are cu totul alt gust. Plus cu ce se afumă, fum rece, cald, dar toate sunt artificiale. Nu vorbim de cum afumam la streașina de la horn sau cu afumătoare speciale”, a explicat acesta în emisiunea „România Exclusiv”.

