Acasă » Știri » Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?!

De: Mirela Loșniță 06/09/2025 | 12:37
Cristian Popescu Piedone a făcut marele anunț! Fostul președinte ANPC a mărturisit că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu, și vrea să își înființeze propria formațiune politică. Piedone a explicat că „a deranjat balaurii” și a oferit lămuriri privind o candidatură la Primăria Capitalei.

Eliberat din funcția de președinte al ANPC și plasat sub control judiciar, după ce a fost acuzat de DNA că a avertizat un reprezentant al unui hotel că urmează să efectueze un control, Piedone a declarat că nu intenționează să candideze la Primăria Capitalei.

Cristian Popescu Piedone își face partid

DNA a anunțat oficial pe data 22 iulie că fostul edil al Sectorului 5 a fost plasat sub control judiciar și nu mai are dreptul de a exercita funcția de președinte ANPC. Conform stenogramelor apărute în spațiul public, Piedone ar fi sunat de pe telefonul șoferului său un reprezentant al Hotelului Internațional din Sinaia și l-a înștiințat de control, spunându-i cum să se pregătească.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la Capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeași curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund și curioșilor întârziați: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, a scris Piedone pe Facebook.

Cristian Popescu Piedone a mai făcut un anunț important în ceea ce privește demisionarea din PUSL, partidul înființat de Dan Voiculescu. Acesta a mărturisit că intenționează să își facă propriul partid și că își dorește să se lupte „parte în parte și cu balaurii și cu hienele și cu slugile lor toate”.

„Oameni buni, profesional sunt creat de către cetățenii nedreptățiți și păcăliți de statul român! Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest! Indiferent ce funcție publică am ocupat, mereu și mereu am fost în slujba cetățeanului!

Oameni buni, consider că a venit vremea… Am deranjat balaurii! Balaurii m-au pârât hienelor, iar hienele… ca hienele! Nu e bai! Piedone își cară Sfânta Cruce și merge înainte cu filosofia lui despre cetățeni, prietenie și viață!

Piedone n-a renunțat nici măcar când hienele l-au azvârlit în prăpastie! Pentru că Bunul Dumnezeu l-a lăsat la judecata cetățenilor! Iar cetățenii… l-au ridicat, i-au oblojit rănile și i-au dat forță să meargă mai departe! Și eu, Piedone, am mers mai departe! Cu capul în față! Mereu… în față!

Acum, consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel! Un nivel care îmi permite să mă lupt parte în parte și cu balaurii, și cu hienele și cu slugile lor toate!

Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică!

Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Revin, foarte curând, cu detalii!

Apoi, ne vom întâlni pe stradă, vom discuta pe îndelete și vom face fix ceea ce știm foarte bine să facem: imposibilul… posibil! Vă mulțumesc!”, a mai scris Cristian Popescu Piedone pe Facebook.

