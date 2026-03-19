Liderul interlop, implicat într-un nou scandal, după ce a fost căutat de FBI. Soția îngrozită cere divorțul, după ce a fost amenințată cu moartea

De: Keva Iosif 19/03/2026 | 05:50
Eliberat de judecători, dar urmărit de scandaluri pe două continente, interlopul Fardin Amet revine în prim-plan! Căutat de FBI pentru fraude bancare și judecat în România pentru tentativă de omor, acesta scapă și de ordinul de protecție cerut chiar de soția sa, după o scenă violentă într-o florărie. Femeia susține că a fost agresată și amenințată cu un cuțit, însă instanța a decis că pericolul nu a fost suficient dovedit. Dezamăgită de verdict, soția a făcut pasul decisiv: a cerut divorțul!

Liderul interlop bucureștean Fardin Amet, prins de polițiștii Brigăzii Rutiere după ce autoritățile americane l-au dat în urmărire internațională, a fost pus în libertate de magistrații Curții de Apel București în 2024. Deși este vizat de acuzații grave peste Ocean, problemele lui Amet nu se opresc la dosarul internațional: în România, acesta este judecat într-o cauză de tentativă de omor.

Potrivit anchetatorilor americani, Fardin Amet ar fi implicat în fraude bancare și furt de identitate, acuzații investigate de ofițerii FBI.

Mai nou, numele său apare într-un dosar violent, pornit după un incident petrecut într-o florărie din Sectorul 4 al Capitalei, chiar împotriva soției sale!

Fardin Amet este acuzat de soția sa că ar fi încercat s-o omoare

Scene de coșmar printre buchete de flori

În motivarea depusă la dosar se arată că, în timp ce se afla în incinta florăriei unde lucra femeia, Amet ar fi declanșat un episod violent.

Conform documentelor depusă de către avocatul ei, „pârâtul a agresat-o verbal și fizic pe reclamantă, aplicându-i lovituri cu pumnii la nivelul capului și, totodată, folosind un cuțit, a amenințat-o pe aceasta cu moartea”.

După incident, Amet Mihaela Ioana a solicitat instanței emiterea unui ordin de protecție împotriva soțului său, susținând că se teme pentru siguranța ei, dar și a copiilor.

Reprezentanta Ministerului Public a cerut admiterea parțială a solicitării, arătând că declarațiile femeii ar fi fost susținute de un martor ocular, menționat în procesul-verbal întocmit de polițiști.

Procurorul a precizat însă că, în ceea ce-i privește pe copii, nu existau dovezi că aceștia ar fi asistat anterior la acte de violență care să justifice extinderea măsurilor de protecție și asupra lor.

Instanța a reținut că acuzațiile formulate vizează violențe de natură fizică și psihologică, însă a apreciat că nu a fost demonstrată existența unui pericol real și iminent care să justifice restrângerea drepturilor pârâtului prin emiterea unui ordin de protecție.

Astfel, cererea femeii a fost respinsă, judecătorii considerând că lipsesc probele medicale sau alte documente care să confirme agresiunea în forma invocată.

Lucrurile nu au rămas așa însă. După ce a văzut că nu beneficiază de protecția autorităților, soția interlopului a făcut pasul decisiv: a introdus cererea de divorț.

Surse apropiate susțin însă că povestea este departe de final. Fardin Amet nu ar fi dispus să accepte separarea și ar continua lupta în instanță, contestând demersurile femeii și prelungind conflictul juridic.

