Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar

Kim Mathers, fosta soție a rapperului Eminem, a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului, la doar câteva zile după ce a fost prezentă în instanță într-un alt dosar similar.

Incidentul a avut loc în statul Michigan, potrivit Page Six. Autoritățile au intervenit după ce Mathers ar fi fost implicată într-o coliziune în apropiere de Detroit, în urma căreia ar fi lovit un alt vehicul. Ea a fost reținută și ulterior eliberată, iar nu au fost raportate victime.

Mathers, în vârstă de 51 de ani, a fost între timp eliberată din arest. Page Six a contactat departamentul de poliție din Chesterfield Township pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns imediat.

Fosta soție a lui Eminem a apărut cu trei zile înainte în instanță pentru altă faptă asemănătoare

Luni, Mathers a apărut în fața instanței, unde nu a contestat alte acuzații de conducere sub influența alcoolului și neanunțarea unui accident petrecut în februarie.

La acel moment, ea ar fi lovit o mașină parcată în timp ce își ducea fiul, Parker, și prietenii acestuia la cumpărături.

În loc să oprească, Mathers ar fi continuat să conducă până acasă, unde ar fi lovit apoi ușa garajului propriei locuințe. Ea a fost transportată la spital, fiind rănită ușor. Imaginile surprinse de camera corporală a polițiștilor sosiți la fața locului au arătat că fosta soție a rapperului a fost găsită de agenții de intervenție, care au descoperit sticle ce ar fi conținut băuturi răcoritoare și alcool. În înregistrare apare și momentul în care Mathers efectuează un test de alcoolemie.

Sentința pentru incidentul de conducere sub influența alcoolului din februarie este programată pentru luna iunie, însă nu este clar dacă noile acuzații îi vor influența dosarul. Kim și Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, s-au căsătorit pentru prima dată în 1999 și au divorțat doi ani mai târziu.

