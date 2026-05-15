Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar

Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar

De: Daniel Matei 15/05/2026 | 18:47
Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Kim Mathers, fosta soție a rapperului Eminem, a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului, la doar câteva zile după ce a fost prezentă în instanță într-un alt dosar similar.

Incidentul a avut loc în statul Michigan, potrivit Page Six. Autoritățile au intervenit după ce Mathers ar fi fost implicată într-o coliziune în apropiere de Detroit, în urma căreia ar fi lovit un alt vehicul. Ea a fost reținută și ulterior eliberată, iar nu au fost raportate victime.

Mathers, în vârstă de 51 de ani, a fost între timp eliberată din arest. Page Six a contactat departamentul de poliție din Chesterfield Township pentru un punct de vedere, însă nu a primit un răspuns imediat.

Fosta soție a lui Eminem a apărut cu trei zile înainte în instanță pentru altă faptă asemănătoare

Luni, Mathers a apărut în fața instanței, unde nu a contestat alte acuzații de conducere sub influența alcoolului și neanunțarea unui accident petrecut în februarie.

La acel moment, ea ar fi lovit o mașină parcată în timp ce își ducea fiul, Parker, și prietenii acestuia la cumpărături.

În loc să oprească, Mathers ar fi continuat să conducă până acasă, unde ar fi lovit apoi ușa garajului propriei locuințe. Ea a fost transportată la spital, fiind rănită ușor. Imaginile surprinse de camera corporală a polițiștilor sosiți la fața locului au arătat că fosta soție a rapperului a fost găsită de agenții de intervenție, care au descoperit sticle ce ar fi conținut băuturi răcoritoare și alcool. În înregistrare apare și momentul în care Mathers efectuează un test de alcoolemie.

Sentința pentru incidentul de conducere sub influența alcoolului din februarie este programată pentru luna iunie, însă nu este clar dacă noile acuzații îi vor influența dosarul. Kim și Eminem, pe numele său real Marshall Mathers, s-au căsătorit pentru prima dată în 1999 și au divorțat doi ani mai târziu.

CITEȘTE ȘI:

Eminem, bunic pentru a doua oară! Artistul are o nepoțică de nota 10

Încă o pierdere pentru Eminem. Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai rapperului a murit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise deranjantă”
Showbiz internațional
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise…
Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am putut”
Showbiz internațional
Un cuplu celebru de la Hollywood s-a despărțit după 17 ani de relație. „Am făcut tot ce am…
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
Gandul.ro
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra „Capcanei lui Tucidide”. Reacția președintelui american
Adevarul
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
Gandul.ro
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie...
ULTIMA ORĂ
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat ...
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat și nu știu ce să fac”
Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026
Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula ...
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula Iubirii
Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt
Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt
Motivul real pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat. Au spus-o public după zvonurile infidelității
Motivul real pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat. Au spus-o public după zvonurile infidelității
Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii ...
Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici
Vezi toate știrile