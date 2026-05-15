Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt

Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina weekend-ul este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

În farmacie:

-Văd că aveți aspirină cu 20 de lei și aspirină cu 50 de lei. Care este diferența?

-Diferența este 30 de lei!

Alte bancuri haioase

„Nevasta mea tocmai a absolvit niște cursuri de pictură”

– Nevasta mea tocmai a absolvit niște cursuri de pictură. Lucrarea pentru examenul de absolvire era un bărbat nud. Evident că nu puteam concepe să-i fie model altcineva, așa că m-am oferit eu personal. Datorită talentului ei deosebit, lucrarea a luat nota maximă, însă nu pricep un singur lucru: De ce naiba o fi intitulat-o „Natura moartă”?

Greșeala de la telefon

Soțul și soția acasă. Sună telefonul. Soțul ridică receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoată un cuvânt, apoi îl pune la loc. Soția:

– Cine a fost?

– Probabil cineva de la Meteorologie a greșit numărul. A întrebat: „Draga mea, orizontul este curat?”

Unde săruți un bărbat

-Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite?

-În fața nevestei, nu te va uita în veci!

Soția îi trimite un SMS soțului:

Soția: ”Toate ferestrele sunt înghețate, nu se mai deschide niciuna”

Soțul: ”Toarnă multă apă caldă și bate ușor cu un ciocan pe rame”

Soția: ”Acum calculatorul a murit de tot”

