Vedeta de la Antena 1 s-a cuplat cu ispita masculină de la Insula Iubirii: „Ne-am cunoscut la mare”

Dragostea te lovește în cele mai neașteptate momente ale vieții, iar povestea dintre Lolrelai și iubitul ei pare să meargă pe drumul cel bun. Pe vedeta de la Antena 1 o știți deja, este asumată, mereu cu replicile la ea și stăpână pe situație. Cel care i-a cucerit inima nu este un simplu bărbat, este o fostă ispită masculină de la Insula Iubirii, care are o serie considerabilă de calități, din spusele blondinei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Lolrelai a făcut declarații despre cel care o face fericită, dar și despre proiectele pe care regretă că le-a refuzat.

Cei doi trăiesc o perioadă extrem de bună atât în plan personal, cât și profesional. În doar o singură săptămână, Lolrelai și Ahmad Daas au avut trei clipuri împreună care au depășit pragul de un milion de vizualizări pe Instagram, semn că publicul este fascinat de dinamica lor și de energia pe care o transmit online.

Deși recunoaște că relația are suișuri și coborâșuri, Lolrelai spune că legătura dintre ei funcționează „surprinzător de bine”, mai ales având în vedere diferențele dintre ei și faptul că niciunul nu părea să creadă prea mult, la început, în viitorul relației.

Lolrelai se iubește cu ispita masculină de la Insula Iubirii

Povestea lor a început la mare, locul în care s-au și cunoscut și unde au fost puternic săgetați de Cupidon. Influencerița vorbește deschis despre faptul că Ahmad nu a avut nevoie de gesturi spectaculoase pentru a o cuceri. Asta deoarece are multe alte calități, pe lângă aspectul fizic.

Relația merge surprinzător de bine, cu toate că sunt unele diferențe între noi și surprinzător de bine față de premisele pe care le dădeam fiecare dintre noi acestei relații. Și noi suntem surprinși că facem un an de relație. Ne-am cunoscut la mare. Sunt fericită, într-adevăr. Evident, există și momente în care sunt mai puțin fericită, ca orice om și ca orice relație cu suișuri și coborâșuri. Cât despre cum m-a cucerit, n-a trebuit să facă mare lucru, a fost suficient să fie el și el e un om extraordinar. Are un suflet tare bun dincolo de aspectul pe care cred că nu-l neagă nimeni că a fi extrem, extrem de arătos, a declarat Lolrelai pentru CANCAN.RO.

Totodată, Lolrelai nu evită nici subiectele incomode și recunoaște că experiențele din online și din showbiz au făcut-o mult mai atentă la oameni. Vedeta spune că a fost dezamăgită de mai multe persoane publice pe care le admira înainte să le cunoască în realitate și susține că mulți oameni din televiziune afișează o imagine complet diferită față de cea din viața reală. În plus, spune că regretă unele oportunități ratate, inclusiv refuzul de a participa la Survivor și Desafio, decizie pe care o pune pe seama fricii și a confortului personal. Acum însă pare decisă să își asume mai multe provocări și să iasă din zona de confort.

Mi s-a întâmplat să admir pe cineva din showbiz şi am fost dezamăgită când am văzut cum e de fapt şi nu e o singură persoană, sunt mai multe. Mulți de la TV nu sunt cum sunt la TV. Unii sunt o variantă mult mai bună, că mi s-a întâmplat și asta, să întâlnesc oameni despre care aveam o părere proastă la TV și când i-am întâlnit în realitate mi-au lăsat o impresie bună și mi s-a întâmplat și invers, oameni care păreau foarte smeriți, educați și, de fapt, erau niște bădărani. Îmi pare rău că am refuzat Survivor și Desfio, nu pentru că mi-ar fi adus neapărat un plus, deși sunt convinsă că ar fi făcut-o, ci pentru că motivul din care am refuzat a fost frica și comoditatea mea și sunt chestii pe care mi-aș fi dorit să le depășesc. Cred că la o propunere viitoare o să fiu mai curajoasă, ne-a mai spus vedeta.

