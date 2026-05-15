Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive

De: Irina Vlad 15/05/2026 | 17:35
Cinci italieni au murit într-un accident de scufundări în Maldive, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Roma. Patru dintre scafandri făceau parte dintr-o echipă a Universității din Genova, printre care se aflau profesoara de ecologie și vedeta Tv Monica Montefalcone, fiica acesteia și doi cercetători.

Turiștii italieni se îmbarcaseră pe pe luxosul iaht Duke of York și au dispărut joi, 14 mai, în apropiere de Alimatha, unul dintre cele mai populare locuri de scufundări ale zonei. Una dintre victime este Monica Montefalcone, în vârstă de 51 de ani, biolog marin, vedetă TV și profesor de Ecologie Marină Tropicală și Științe Subacvatice la Universitatea din Genova. De asemenea, fiica ei, Giorgia Sommacal, în vâstă de 20 de ani, care era și ea studentă, a fost găsită fără viață.

Printre victime se numără și cercetătoarea Muriel Oddenino și absolventul de biologie marină Federico Gualtieri. Cea de-a cincea victimă a fost identificată ca fiind Gianluca Benedetti, managerul operațiunilor nautice și instructor de scufundări.

Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Italiei la Colombo a transmis că turiștii au murit în timp ce încercau să exploreze câteva peșteri la 50 de metri adâncime, reconstituirea accidentului fiind încă în curs de desfășurare de către autoritățile din Maldive.

„Se presupune că scafandri au murit în timp ce încercau să exploreze niște peșteri la o adâncime de 50 de metri”, a declarat ministerul, precizând că incidentul a avut loc în Atolul Vaavu.

Autoritățile din Maldive a declarat că un cadavru a fost găsit într-o peșteră la aproximativ 60 de metri sub apă, iar ceilalți patru scafandri se crede că se află tot acolo. Mai multe echipe de cafandri profesioniști cu echipament special au fost trimiși în zonă, descriind operațiunea de căutare ca fiind una cu risc foarte ridicat.

Potrivit presei locale, incidentul este cel mai grav accident de scufundare din istoria acestei mici comunități din Oceanul Indian, o destinație turistică populară datorită lanțului său de insule de corali. Cei cinci italieni au intrat în apă joi dimineață, 14 mai, iar echipajul navei de scufundări pe care călătoreau a semnalat dispariția lor când aceștia nu au mai ieșit la suprafață.

