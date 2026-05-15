Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 17:58
Alexandra Căpitănescu a împărțit Europa în două Sursa foto: Alexandru Dobre / Mediafax
Alexandra Căpitănescu a participat la concursul Eurovision. Joi, 14 mai, a avut loc cea de-a doua semifinală. Cântăreața a urcat pe scenă cu piesa „Choke Me” și a trecut mai departe în finală, care va avea loc sâmbătă, 16 mai. Cu toate acestea, versurile melodiei cu care artista a ales să reprezinte România au împărțit Europa în două tabere. Controverse au venit și din partea presei britanice.

Eurovision este unul dintre cele mai mari concursuri de muzică din ultimii ani. Acesta adună artiști din majoritatea țărilor, iar joi, 14 mai, a avut loc cea de-a doua semifinală. Alexandra Căpitănescu este cea care ne reprezintă în ediția actuală cu piesa „Choke Me”. De asemenea, prestația artistei ne-a dus în finală, alături de alte nouă țări concurente.

Totuși, momentul ei a dus și la controverse. În timp ce unii spun că este o piesă curajoasă, alți europeni susțin că scoate la suprafață teme sexuale nepotrivite. Un punct de vedere a avut și presa britanică.

„Choke Me” împarte Europa în două

Piesa cu care a ales Alexandra Căpitănescu să reprezinte România la Eurovision este o combinație între rock alternativ, electro, influențe metal și elemente teatrale-cinematice. Versurile sale: „Tot ce am nevoie este iubirea ta. Vreau să mă sufoce, să mă sufoce, să mă sufoce. Născută ca tu să mă controlezi. Vreau să mă sufoci, s-s-s-sufocă-mă, s-s-s-sufocă-mă. Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze”, a împărțit Europa în două tabere.

De exemplu, presa spaniolă spune despre momentul artistei că este „o propunere diferită de stilul pop clasic asociat de obicei cu Eurovision”. Reacțiile au apărut imediat și pe Reddit, acolo unde internauții au spus că este o reprezentație memorabilă. Pe de altă parte, alți utilizatori ai aplicației au explicat că a fost „prea haotică” și „prea agresivă”.

Ce spune presa britanică despre piesa Alexandrei Căpitănescu

Și britanicii au avut un cuvânt de spus despre piesa și reprezentația artistei românce. Mulți spun că momentul nu a fost unul potrivit pentru un concurs de tipul Eurovision. Mai mult, au descris ca fiind melodia una care aduce teme sexuale.

Versuri pot fi asociate cu sufocarea femeilor şi cu teme sexuale, comentează presa britanică Daily Mail.

Chiar dacă piesa a adus multe controverse, acest lucru a ajutat la creșterea vizibilității României înainte de a intra în marea finală. De asemenea, artista a venit și cu un răspuns pentru cei care critică melodia.

„Choke Me” este o metaforă pentru presiunea pe care uneori o punem asupra noastră. Vorbeşte despre frici interioare, îndoială de sine şi sentimentul de a fi sufocat emoţional de propriile aşteptări. Nu a fost niciodată gândită să reprezinte ceva sexual, a transmis Alexandra Căpitănescu.

