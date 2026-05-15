Prețurile pentru biletele la Eurovision 2026 au explodat! Cu cât se vând după epuizarea vânzărilor oficiale

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 14:47
Eurovision 2026 / Foto: Facebook
România revine în atenția publicului european la Eurovision Song Contest 2026, după ce artista Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină calificarea în marea finală a competiției desfășurate anul acesta la Viena. Reprezentanta țării noastre a urcat pe scena celei de-a doua semifinale cu piesa „Choke Me”, într-un moment urmărit cu interes atât de fanii concursului, cât și de comunitatea românească din străinătate.

Participarea artistei a fost una dintre cele mai comentate apariții ale serii, iar prestația sa scenică a atras reacții puternice în mediul online imediat după încheierea show-ului. România a intrat în concurs într-o poziție considerată dificilă de mulți dintre urmăritorii Eurovision, însă momentul artistic a reușit să capteze atenția publicului prin conceptul vizual modern și interpretarea intensă.

Cât costă un bilet la Eurovision

Ediția din acest an se anunță una dintre cele mai urmărite din ultimii ani, mai ales datorită interesului uriaș generat în rândul fanilor europeni. Organizatorii pregătesc un spectacol de amploare la Viena, unde vor concura 25 de participanți. Lista finaliștilor este formată din artiștii calificați în urma celor două semifinale, reprezentantul țării gazdă și concurenții proveniți din statele incluse în categoria „Big Five”.

Interesul pentru eveniment a crescut considerabil odată cu calificările, iar cererea pentru biletele de acces la finala Eurovision Song Contest 2026 a fost una foarte ridicată. În faza inițială de vânzare, tichetele au avut prețuri cuprinse între 60 și 360 de euro, în funcție de categoria locului din sală, însă acestea au dispărut rapid de pe platformele oficiale.

După epuizarea stocurilor, biletele au început să fie listate pe diverse site-uri de revânzare, unde costurile au crescut semnificativ. În acest context, prețurile au ajuns să varieze între aproximativ 100 și 600 de euro pentru un singur loc la marea finală, reflectând cererea foarte mare și interesul intens al publicului pentru competiție.

Pentru România, calificarea în finală reprezintă nu doar o performanță artistică, ci și o oportunitate majoră de vizibilitate internațională. Eurovision rămâne unul dintre cele mai urmărite spectacole televizate din lume, cu milioane de telespectatori care urmăresc anual competiția. În acest context, participarea într-o finală europeană oferă artiștilor șansa de a ajunge în atenția industriei muzicale internaționale și de a câștiga popularitate dincolo de granițele propriei țări.

