Programul etapelor Eurovision 2026 la Viena. Cum se votează și tot ce trebuie să știi despre competiție

Eurovision 2026 are loc în Austria, la Viena și se anunță a fi spectaculos, după ce JJ a câștigat trofeul în 2025 cu piesa „Wasted Love”. Iată programul etapelor Eurovision 2026 la Viena, cum se votează și tot ce trebuie să știi despre concurs.
Eurovision 2026 a ajuns la cea de-a 70-a ediție. Organizatorii au anunțat că au fost vândute 95.000 de bilete pentru nouă show-uri. Fani din 75 de țări vor ajunge la Viena pentru a participa la spectacol.
Concursul are loc în perioada 12-16 mai 2026, cu două semifinale pe 12 și 14 mai, iar marea finală sâmbătă, 16 mai 2026.
Anul acesta, concursul este găzduit de Austria și are loc la Wiener Stadhalle din Vienna, care are o capacitate de 20.000 de locuri.
Austria a mai găzduit Eurovision și în 1967 și 2015.
Prima semifinală Eurovision 2026, la fel ca următoarele două show-uri, va fi prezentată de Victoria Swarovski (prezentatoare TV, antreprenoare, model, designer și cântăreață) și Michael Ostrowski (prezentator TV și actor premiat).
15 artiști vor concura pentru un loc în Marea Finală, iar 10 dintre ei se vor califica. În afara concurenților din semifinală, vor urca pe scenă și reprezentanții Italiei și Germaniei, care fac parte din Big 4 și sunt calificați direct în Finală.
Pe lângă cele 15 țări care concurează pentru unul dintre cele 10 locuri din Finală, publicul va vedea și prestațiile Franței, Austriei și Regatului Unit.
În seara de sâmbătă, 16 mai, cele 25 de piese calificate vor concura în Marea Finală Eurovision Song Contest 2026. Totul a început odată cu victoria lui JJ la Basel 2025, iar acum publicul așteaptă să afle cine îl va succeda.
Organizatorii pregătesc momente speciale cu legende Eurovision, superstaruri și artiști invitați.
Pe scenă vor urca și alte nume importante, inclusiv artistul electro-swing austriac Parov Stelar și JJ, care își va prezenta noua piesă.
Semifinalele și Marea Finală vor fi transmise live la televiziunile naționale participante, de obicei cu comentariu în limba locală. Show-urile vor putea fi urmărite și online, pe site-urile televiziunilor și pe platformele de streaming.
Țările care nu participă la concurs pot urmări transmisiunile live pe canalul oficial de YouTube Eurovision Song Contest.
În Statele Unite, show-urile vor fi disponibile pe Peacock, iar pentru prima dată după aproape un deceniu vor putea fi urmărite live și pe YouTube.
Cei care urmăresc dintr-o țară neparticipantă își pot vota favoriții prin sistemul „Rest of the World”.
Câștigătorul este desemnat pe baza votului juriilor naționale desemnate de posturile de televiziune participante, apoi de purtătorii de cuvânt naționali, dar și pe baza votului publicului, exprimat prin SMS sau pe internet.
Telespectatorii nu pot vota pentru propria țară, iar publicul din afara țărilor participante poate vota online.
Piesa care a obținut cele mai multe puncte din votul publicului și al juriilor naționale este declarată câștigătoare.
În 2020, Eurovision nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus.
