Programul etapelor Eurovision 2026 la Viena. Cum se votează și tot ce trebuie să știi despre competiție

Eurovision 2026 are loc în Austria, la Viena și se anunță a fi spectaculos, după ce JJ a câștigat trofeul în 2025 cu piesa „Wasted Love”. Iată programul etapelor Eurovision 2026 la Viena, cum se votează și tot ce trebuie să știi despre concurs.

Programul etapelor Eurovision 2026 la Viena

Eurovision 2026 a ajuns la cea de-a 70-a ediție. Organizatorii au anunțat că au fost vândute 95.000 de bilete pentru nouă show-uri. Fani din 75 de țări vor ajunge la Viena pentru a participa la spectacol.

Concursul are loc în perioada 12-16 mai 2026, cu două semifinale pe 12 și 14 mai, iar marea finală sâmbătă, 16 mai 2026.

Anul acesta, concursul este găzduit de Austria și are loc la Wiener Stadhalle din Vienna, care are o capacitate de 20.000 de locuri.

Austria a mai găzduit Eurovision și în 1967 și 2015.

Prima semifinală: marți, 12 mai 2026, ora 21:00

A doua semifinală: joi, 14 mai 2026, ora 21:00

Marea Finală: sâmbătă, 16 mai 2026, ora 21:00

Prima semifinală Eurovision 2026

Marți, 12 mai

Prima semifinală Eurovision 2026, la fel ca următoarele două show-uri, va fi prezentată de Victoria Swarovski (prezentatoare TV, antreprenoare, model, designer și cântăreață) și Michael Ostrowski (prezentator TV și actor premiat).

15 artiști vor concura pentru un loc în Marea Finală, iar 10 dintre ei se vor califica. În afara concurenților din semifinală, vor urca pe scenă și reprezentanții Italiei și Germaniei, care fac parte din Big 4 și sunt calificați direct în Finală.

Ordinea intrării în concurs

Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!

Suedia: FELICIA – My System

Croația: LELEK – Andromeda

Grecia: Akylas – Ferto

Portugalia: Bandidos do Cante – Rosa

Georgia: Bzikebi – On Replay

Italia: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Finlanda: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Muntenegru: Tamara Živković – Nova Zora

Estonia: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Israel: Noam Bettan – Michelle

Germania: Sarah Engels – Fire

Belgia: ESSYLA – Dancing on the Ice

Lituania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

San Marino: SENHIT – Superstar

Polonia: ALICJA – Pray

Serbia: LAVINA – Kraj Mene

A doua semifinală Eurovision 2026

Joi, 14 mai

Pe lângă cele 15 țări care concurează pentru unul dintre cele 10 locuri din Finală, publicul va vedea și prestațiile Franței, Austriei și Regatului Unit.

Ordinea intrării în concurs

Bulgaria: DARA – Bangaranga

Azerbaidjan: JIVA – Just Go

România: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Luxemburg: Eva Marija – Mother Nature

Cehia: Daniel Zizka – CROSSROADS

Franța: Monroe – Regarde!

Armenia: SIMÓN – Paloma Rumba

Elveția: Veronica Fusaro – Alice

Cipru: Antigoni – JALLA

Austria: COSMÓ – Tanzschein

Letonia: Atvara – Ēnā

Danemarca: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Australia: Delta Goodrem – Eclipse

Ucraina: LELÉKA – Ridnym

Regatul Unit: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

Albania: Alis – Nân

Malta: AIDAN – Bella

Norvegia: JONAS LOVV – YA YA YA

Finala Eurovision 2026

Sâmbătă, 16 mai

În seara de sâmbătă, 16 mai, cele 25 de piese calificate vor concura în Marea Finală Eurovision Song Contest 2026. Totul a început odată cu victoria lui JJ la Basel 2025, iar acum publicul așteaptă să afle cine îl va succeda.

Momente speciale și invitați

Organizatorii pregătesc momente speciale cu legende Eurovision, superstaruri și artiști invitați.

Vicky Leandros va deschide prima semifinală cu o nouă versiune a hitului său mondial L’amour Est Bleu, piesa cu care a reprezentat Luxemburgul în 1967. Au trecut aproape 60 de ani de la momentul în care interpreta a cântat melodia pe scena Eurovision organizată atunci tot la Viena.

În interval act-ul Marii Finale, publicul îi va vedea pe Alexander Rybak, Erika Vikman, Kristian Kostov, Lordi, Max Mutzke, Miriana Conte, Ruslana și Verka Serduchka, într-un show dedicat celor șapte decenii de istorie Eurovision.

Pe scenă vor urca și alte nume importante, inclusiv artistul electro-swing austriac Parov Stelar și JJ, care își va prezenta noua piesă.

Cum poți urmări Eurovision 2026

Semifinalele și Marea Finală vor fi transmise live la televiziunile naționale participante, de obicei cu comentariu în limba locală. Show-urile vor putea fi urmărite și online, pe site-urile televiziunilor și pe platformele de streaming.

Cele două semifinale și marea finală vor fi transmise de TVR.

Țările care nu participă la concurs pot urmări transmisiunile live pe canalul oficial de YouTube Eurovision Song Contest.

În Statele Unite, show-urile vor fi disponibile pe Peacock, iar pentru prima dată după aproape un deceniu vor putea fi urmărite live și pe YouTube.

Cei care urmăresc dintr-o țară neparticipantă își pot vota favoriții prin sistemul „Rest of the World”.

Cum se votează

Câștigătorul este desemnat pe baza votului juriilor naționale desemnate de posturile de televiziune participante, apoi de purtătorii de cuvânt naționali, dar și pe baza votului publicului, exprimat prin SMS sau pe internet.

Telespectatorii nu pot vota pentru propria țară, iar publicul din afara țărilor participante poate vota online.

Piesa care a obținut cele mai multe puncte din votul publicului și al juriilor naționale este declarată câștigătoare.

Cine a câștigat Eurovision în ultimii ani

Austria: JJ, „Wasted Love” – 2025

Elveţia: Nemo, „The Code” – 2024

Suedia: Loreen, „Tattoo” – 2023

Ucraina: Kalush Orchestra, „Stefania” – 2022

Italia: Maneskin, „Zitti e buoni” – 2021

Ţările de Jos: Duncan Laurence, „Arcade” – 2019

Israel: Netta, „TOY” – 2018

Portugalia: Salvador Sobral, „Amar pelos dois” – 2017

Ucraina: Jamala, „1944” – 2016

Suedia: Mans Zelmerlöw, „Heroes” – 2015

În 2020, Eurovision nu a avut loc din cauza pandemiei de coronavirus.

