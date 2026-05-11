Românii pot investi din nou în Tezaur. Dobânzile ajung la 7,40%, iar câștigul nu se taxează

De: Andreea Stăncescu 11/05/2026 | 18:18
Tot mai mulți români caută în această perioadă metode sigure prin care să își pună economiile la lucru, iar programul TEZAUR rămâne una dintre cele mai accesibile variante de investiție. Ministerul Finanțelor a lansat o nouă ediție a titlurilor de stat destinate populației, iar cei interesați pot investi începând din 11 mai 2026. Veștile sunt bune mai ales pentru cei care vor un câștig stabil și fără taxe pe profitul obținut, deoarece dobânzile oferite sunt neimpozabile și ajung până la 7,40% pe an.

Noua ediție include titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani, fiecare având dobânzi diferite. Pentru perioada de un an, dobânda este de 6,30%, pentru trei ani ajunge la 6,90%, iar pentru cinci ani urcă la 7,40%. Titlurile au valoarea nominală de 1 leu, ceea ce înseamnă că investiția poate începe cu sume accesibile pentru aproape orice buget.

Cum se pot cumpăra titlurile Tezaur

Românii pot cumpăra titlurile TEZAUR prin mai multe metode. Cea mai simplă variantă este online, prin platforma Ghișeul.ro, dar și prin Spațiul Privat Virtual al ANAF. În plus, acestea pot fi achiziționate direct de la sediile Trezoreriei Statului sau prin oficiile Poștei Române, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Programul vine și cu alte avantaje importante. Dobânda este plătită anual, titlurile pot fi transferate, iar investitorii au posibilitatea de a le răscumpăra anticipat dacă au nevoie de bani înainte de termen.

De asemenea, cei care vor să își transfere rapid fondurile în contul bancar personal pot face acest lucru online, urmând pașii explicați în ghidul disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor. Investiția este disponibilă pentru orice persoană care a împlinit 18 ani și își dorește o metodă sigură de economisire.

