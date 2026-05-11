Tatăl Alisiei, fata de 18 ani ucisă în Bihor spune că a încercat până în ultima clipă să se salveze. Bărbatul a sunat de mai multe ori la 112

Tragedia din Bihor a îndoliat o țară întreagă. După ce au apărut speculații cu privire la relația tinerei cu agresorul, părinții neagă vehement. Mai mult decât atât, ei vin cu dovezi pentru a opri informațiile false care apar în mediul online.

Alice, eleva de 18 ani, făcea practică la o fermă din Bihor. Aceasta a fost ucisă de Bóné József-Zsolt, un bărbat de 39 de ani, care fusese eliberat condiționat din închisoare. El a fost prins la scurt timp după ce a comis fapta și a recunoscut tot polițiștilor. În mediul online au apărut speculații cu privire la o posibilă relație între cei doi, însă părinții fetei au dovezi care neagă acest aspect. Tatăl victimei spune că ar fi încercat să se salveze până în ultimul moment. De asemenea, el a mai precizat pe rețelele de socializare că a sunat de mai multe ori la 112.

Ce spune tatăl Alisiei

După ce a fost ucisă de Bóné József-Zsolt, Alice a fost înmormântată în data de 10 mai. Rezultatele certificatului medico-legal scot la suprafață detalii uluitoare. Tatăl fetei demontează zvonurile care au circulat în ultimele zile în mediul online potrivit cărora fata aflată în practică la fermă ar fi avut o relație de iubire cu agresorul ei. Conform medicilor legiști, fata ar fi fost virgină, dar au explicat și că Alisia ar fi încercat să se salveze.

Vă rugăm cei ce posteaza pe rețelele de socializare minciuni, să se informeze prima dată înainte de a judeca și a scrie că fata noastră, Alisia, a avut o relație cu criminalul! Avem dovezile de la medicii legiști IML că fata noastră, Alisia, era virgină și bătută pentru că nu s-a lasat, a luptat cu ultimile ei puteri până la ultima suflare, a scris tatăl fetei pe rețelele de socializare.

Zsolt Incze, tatăl Alisiei, a mai spus că a sunat de 5 ori la serviciul 112 și aduce acuzații la adresa echipajului medical. Acesta spune că au sosit abia după o oră la locul în care a fost găsită fata.

Vreau să aduc la cunoștință că cei de la 112 nu mi-au oferit ajutor. Am sunat de 5 ori să ne ajute și abia după 40-50 minute, nu știu exact, au venit doar doi de la poliția de frontieră și aproximativ după 1 oră jumate a venit salvarea și echipajul de poliție cu toate că m-am rugat în genunchi să vină să ne salveze fata, a mai spus el.

