Zodiile care trec printr-o perioadă dificilă la începutul verii. Problemele pot apărea pe neașteptate

De: Emanuela Cristescu 11/05/2026 | 18:04
Horoscop. Vara lui 2026 începe cu haos sentimental, conversații interpretate greșit și oameni din trecut care apar exact când credeai că ai închis definitiv capitolul. Mercur retrograd intră în Rac între 29 iunie și 23 iulie și promite o perioadă plină de tensiuni, emoții scăpate de sub control și situații care pot da complet peste cap relațiile, planurile și liniștea unor zodii.

Astrologii au avertizat că trei semne vor simți din plin „cutremurul cosmic”: Rac, Capricorn și Berbec. Din păcate, nici Gemenii sau Leii nu scapă fără agitație.

Horoscop. Rac

Pentru Raci, Mercur retrograd vine ca o avalanșă de întrebări, emoții și discuții pe care le-au evitat luni întregi. Subiectele legate de familie, relații și trecut ies din nou la suprafață, iar multe persoane din viața lor pot reapărea exact când credeau că au dispărut definitiv. În plus, această perioadă îi pune pe Raci față în față cu propriile nesiguranțe. Vor analiza excesiv fiecare mesaj, fiecare reacție și fiecare conversație.Este indicat să nu ia totul personal și să nu reacționeze impulsiv la orice replică sau gest venit din partea apropiaților.

Capricorn

Capricornii, cunoscuți pentru control și disciplină, vor avea parte de una dintre cele mai obositoare perioade din punct de vedere emoțional. Mercur retrograd le activează sectorul relațiilor, iar asta înseamnă discuții tensionate cu partenerii, familia sau colegii.

Mulți Capricorni vor încerca să rezolve totul logic și organizat, însă problema este că oamenii din jur nu vor soluții reci și calcule perfecte, ci mai multă empatie și atenție emoțională. Pot apărea reproșuri, neînțelegeri și momente în care comunicarea pare imposibilă. Astrologii le recomandă să aibă multă răbdare.

Berbec

Pentru Berbeci, Mercur retrograd lovește exact în zona casei și a familiei. Cu alte cuvinte, liniștea devine aproape imposibilă.
Pot apărea certuri, schimbări bruște de planuri, tensiuni legate de mutări, renovări sau vacanțe organizate în grabă.

Dacă un Berbec crede că „rezolvă rapid” o situație în această perioadă, astrologii spun că ar trebui să se pregătească pentru întârzieri și complicații. Prima reacție va fi explozivă, însă exact aici apare capcana. Berbecii nu trebuie să uite că impulsivitatea poate strica și mai tare lucrurile.

Gemeni

Gemenii simt imediat orice mișcare a lui Mercur, planeta care îi guvernează. Iar când Mercur intră retrograd, haosul mental apare instant. Comunicarea devine dificilă, apar probleme cu tehnologia, întârzieri, încurcături financiare și multe discuții neclare. Gemenii vor avea senzația că au zeci de gânduri simultan și foarte puține răspunsuri concrete.

Leu

Pentru Lei, această perioadă vine mai subtil, dar cu impact puternic asupra ego-ului și nevoii de validare. Mulți nativi vor începe să se întrebe dacă fac anumite lucruri pentru ei înșiși sau doar pentru aprecierea celor din jur. Mercur retrograd îi obligă să privească mai atent relația cu propria imagine, creativitatea și dorința de atenție.

