Jador vorbește despre drama pe care o trăiește în familie. După împăcarea cu Oana, artistul a primit o veste devastatoare: „De trei luni am descoperit. Operațiile sunt inevitabile”

Se spune că viața este imprevizibilă și te lovește atunci când te aștepți mai puțin. După ce păreau că lucrurile din viața lui Jador s-au aliniat, el și Oana s-au împăcat, artistul își vede de concerte și muncă, Jador a primit o lovitură. Câțiva membri din familia lui sunt bolnavi și urmează să ajungă pe masa de operație. Vestea a picat ca un trăznet pe cântărețul care este extrem de afectat de întreaga situație. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și ne-a dezvăluit ce se întâmplă cu familia lui.

Jador nu s-a ferit niciodată să discute atât lucrurile frumoase care se întâmplă în viața lui, cât și lucrurile sensibile și încercările prin care trece. Nici bine nu a apucat să se bucure de împăcarea cu Oana Ciocan și de liniștea cu care această împăcare a venit la pachet, că Jador a primit o nou lovitură. Fix când îi era lumea mai dragă, cântărețul a aflat că mai mulți membri din familia lui s-au îmbolnăvit. Și nu de o răceală banală. Cu toții trebuie să ajungă pe masa de operație.

Jador trece printr-o perioadă neagră: „Patru membri din familia mea se operează”

„Nimic nu este garantat și cu atât mai puțin sănătatea”, iar vorba aceasta se aplică perfect familiei lui Jador, din păcate. Cântărețul a dezvăluit că de câteva luni trăiește un coșmar pe care a preferat, cel puțin până acum, să-l țină departe de ochii publicului. Artistul a dezvăluit că mai mulți membri ai familiei sale trec prin perioade delicate din punct de vedere al sănătății și urmează să ajungă pe masa de operație.

„Am trecut printr-o perioadă grea, dar nu sunt pregătit să vorbesc prea multe. S-a întâmplat recent. Familia mea are probleme de sănătate, mai mulți membri din familia mea sunt bolnavi. Este vorba despre patru oameni din familia mea. Așteptăm niște rezultate ale unor analize. Nu e vorba de mine, de Oana sau de copil, ci de familia mea”, a spus Jador pentru CANCAN.RO.

Artistul este devastat: „E greu pentru toată lumea”

Jador a dezvăluit că totul s-a întâmplat recent, iar familia lui se confruntă cu probleme de sănătate descoperite acum trei luni. Perioada este foarte încercată pentru ei, dar și pentru restul membrilor familiei care stau cu sufletul la gură și cu speranța că lucrurile se vor rezolva cu bine, iar intervențiile chirurgicale vor decurge fără probleme. Chiar dacă încearcă să rămână puternic pentru cei dragi, artistul recunoaște că grijile și stresul și-au pus amprenta asupra lui.

„De trei luni am descoperit niște lucruri, dar nu am ce face eu, sperăm să fie bine. E greu să stai mereu cu stres. O să se opereze toți patru, de fapt, unul s-a operat, ceilalți trei urmează. Este greu pentru toată lumea, dar asta este situația”, a continuat artistul pentru CANCAN.RO.

Soțul Oanei Ciocan spune că încearcă în această perioadă să-și onoreze toate evenimentele și nu refuză nimic pentru a-și ține mintea ocupată, chiar dacă în sufletul lui există o presiune uriașă din cauza situației prin care trece familia lui. Întrebat dacă a apelat la ajutor specializat pentru a putea gestiona mai ușor situația dificilă prin care se confruntă, Jador a spus că nu este adeptul terapiei la psiholog, ci preferă să treacă prin probleme cu ajutorul credinței.

„Eu sunt ok, din fericire. Muncesc mult, merg la concerte, evenimente, ce știu să fac și ce mă ajută Dumnezeu. Nu am mers la terapie pentru că nu așa funcționez, nu merg la psiholog, nu sunt cu din astea. Eu cred în Dumnezeu și știu că El ne va ajuta”, a mai spus cântărețul.

