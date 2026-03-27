Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 10:29
Oana Ciocan a ascuns bani de Jador / Sursa foto: social media

Relația dintre Jador și Oana Ciocan a ajuns la final, însă, odată cu despărțirea, au ieșit la iveală și detalii importante din culisele mariajului lor. Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte este faptul că Oana Ciocan a ascuns bani de Jador în timpul relației, lucru recunoscut chiar de ea.

Povestea de dragoste dintre Jador și Oana Ciocan a fost, pentru o vreme, una care părea desprinsă din filme. Cei doi au trăit momente intense împreună și au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit Avraam. Relația lor părea solidă, iar căsătoria religioasă a venit ca un pas firesc în evoluția cuplului.

Cu toate acestea, la doar un an după nuntă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar cei doi au ajuns la divorț. Decizia a surprins pe mulți, mai ales că în aparițiile publice păreau să se înțeleagă foarte bine.

Sursa foto: Social media

Invitați în emisiunea lui Selly de pe YouTube, Jador, pe numele său real Ionuț, și Oana Ciocan au răspuns sincer la mai multe întrebări incomode, oferind detalii mai puțin știute din culisele relației lor.

Un moment care a atras atenția a fost atunci când artistul a întrebat-o direct pe fosta sa soție dacă ascunde bani. Răspunsul Oanei a fost fără ezitare: „Da”. Întrebată dacă are bani despre care el nu știe, aceasta a explicat.

Jador: Ascunzi bani de mine?
Oana Ciocan: Da.
Jador: Ai bani în afară de ce știu eu că ai?
Oana Ciocan: Da, pentru că ești foarte cheltuitor și îmi doresc să am ceva de rezervă în cazul în care se întâmplă ceva și avem nevoie de bani. Am primit sfatul acesta și de la mama soacră, așa că… Mi-a spus că e ok să pun așa pentru că Ionuț este mână largă.

Surprins de situație, Jador a reacționat pe loc și a încercat să lămurească lucrurile, sunând-o pe mama sa pentru a verifica dacă într-adevăr ea i-a dat acest sfat Oanei. În schimb, la telefon i-a răspuns tatăl său, care a tratat totul cu umor, spunând: „Eu strâng bani și maică-ta îi cheltuie”.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie ...
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie 2026
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără ...
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit ...
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un tir
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Mii de angajați, dați afară din aprilie! Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Mii de angajați, dați afară din aprilie! Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Vezi toate știrile