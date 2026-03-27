Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”

Relația dintre Jador și Oana Ciocan a ajuns la final, însă, odată cu despărțirea, au ieșit la iveală și detalii importante din culisele mariajului lor. Unul dintre cele mai surprinzătoare aspecte este faptul că Oana Ciocan a ascuns bani de Jador în timpul relației, lucru recunoscut chiar de ea.

Povestea de dragoste dintre Jador și Oana Ciocan a fost, pentru o vreme, una care părea desprinsă din filme. Cei doi au trăit momente intense împreună și au devenit părinții unui băiețel, pe care l-au numit Avraam. Relația lor părea solidă, iar căsătoria religioasă a venit ca un pas firesc în evoluția cuplului.

Oana Ciocan a ascuns bani de Jador

Cu toate acestea, la doar un an după nuntă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar cei doi au ajuns la divorț. Decizia a surprins pe mulți, mai ales că în aparițiile publice păreau să se înțeleagă foarte bine.

Invitați în emisiunea lui Selly de pe YouTube, Jador, pe numele său real Ionuț, și Oana Ciocan au răspuns sincer la mai multe întrebări incomode, oferind detalii mai puțin știute din culisele relației lor.

Un moment care a atras atenția a fost atunci când artistul a întrebat-o direct pe fosta sa soție dacă ascunde bani. Răspunsul Oanei a fost fără ezitare: „Da”. Întrebată dacă are bani despre care el nu știe, aceasta a explicat.

Jador: Ascunzi bani de mine?

Oana Ciocan: Da.

Jador: Ai bani în afară de ce știu eu că ai?

Oana Ciocan: Da, pentru că ești foarte cheltuitor și îmi doresc să am ceva de rezervă în cazul în care se întâmplă ceva și avem nevoie de bani. Am primit sfatul acesta și de la mama soacră, așa că… Mi-a spus că e ok să pun așa pentru că Ionuț este mână largă.

Surprins de situație, Jador a reacționat pe loc și a încercat să lămurească lucrurile, sunând-o pe mama sa pentru a verifica dacă într-adevăr ea i-a dat acest sfat Oanei. În schimb, la telefon i-a răspuns tatăl său, care a tratat totul cu umor, spunând: „Eu strâng bani și maică-ta îi cheltuie”.

